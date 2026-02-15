الأولى من نوعها.. مصر للطيران تحتفل بضم طائرة "إيرباص 350" لأسطولها (فيديو)

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي احتفالية وزارة الطيران المدني في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز "إيرباص أي350-900" (Airbus A350-900) إلى أسطول الناقل الوطني، وذلك بحضور وزير الطيران المدني سامح الحفني ومسؤولين من شركة إيرباص العالمية وسفراء دول أوروبية.

وبث المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، على صفحته في فيسبوك، الأحد، مشاهد للطائرة، التي تعد الأولى من نوعها في الأسطول. وتفقد مدبولي ومرافقوه الطائرة الجديدة التي تأتي ضمن صفقة أبرمتها شركة "مصر للطيران" لضم 16 طائرة من نفس الطراز.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أحمد عادل أن هذه الخطوة تمثل "لحظة فارقة في تاريخ الشركة"، موضحا أنه من المقرر أن يصل إجمالي الأسطول إلى 34 طائرة جديدة بحلول عام 2027، إضافة إلى تطوير 4 طائرات أخرى.

وعلى هامش الاحتفالية، قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح حفني إن مطار القاهرة الدولي سجل رقما قياسيا جديدا، الأحد، في حركة التشغيل، بوصول عدد الركاب إلى 11 ألفا و200 راكب، بما يعكس النمو المتزايد في حركة السفر والطلب على النقل الجوي، وفق تعبيره.