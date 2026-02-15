ارتفاع الطلب على سبائك الذهب في مصر.. تجار ومشترون يوضحون الأسباب (فيديو)

قال تجار ومسؤولون في قطاع الذهب بمصر إن الطلب على السبائك وعملات المعدن النفيس يشهد ارتفاعا مع بحث المشترين عن ملاذ آمن للقيمة وسط تقلبات الأسواق ⁠والضبابية الاقتصادية.

وفي سوق الذهب بالقاهرة، قال الصائغ محمد عابدين إن الطلب على السبائك الصغيرة ارتفع بمعدَّل ملحوظ.

وأضاف لوكالة رويترز أن السبائك والجنيهات الذهبية كانت متوفرة في الأسواق منذ عقود، إذ كان بإمكان العميل الحصول على مشترياته فور زيارته للمحل.

وأشار إلى أن معدَّلات البيع كانت لا تتجاوز خمس سبائك (زنة 10 جرامات) أسبوعيا، في حين يشهد السوق الآن إقبالا غير مسبوق، إذ ارتفع الطلب "لدرجة أننا قد نبيع نحو 4 كيلوغرامات من السبائك في يوم واحد فقط".

وقال أحد المشترين، ويُدعى حسين مصطفى "أشتري السبيكة لأنها تحتفظ بقيمتها أكثر، ومصنعيتها أقل، وهي أفضل من المجوهرات".

وعالميا تجاوز سعر الذهب 5100 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، مواصلا بذلك ارتفاعا قياسيا مع إقبال المستثمرين على هذا الملاذ الآمن وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وقال ⁠رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، إن عدم اليقين إزاء حماية المدخرات أسهم في تسريع هذا التحول.

ويقول تجار محليون إن زيادة الأسعار في مصر سارت على نهج الارتفاع العالمي، مما زاد الإقبال على شراء السبائك والعملات.

وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، ‌إن الأسعار ارتفعت بوتيرة سريعة.

وسجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6710 جنيهات للغرام في تعاملات اليوم الأحد.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

