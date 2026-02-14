وزير النقل السوري يبحث في إسطنبول تطوير الربط السككي مع السعودية وتركيا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر في إسطنبول مع نظيريه السعودي صالح بن ناصر الجاسر والتركي عبد القادر أورال أوغلو سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير منظومة الربط الإقليمي في مجالات النقل البري والسككي، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أفادت به الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

تنسيق سوري سعودي

وذكرت "سانا" أن الوزير بدر ناقش مع الوزير السعودي آليات تفعيل التعاون، ولا سيما في قطاع النقل البري، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع فني لكوادر النقل البري في السعودية خلال مارس/آذار المقبل لمتابعة الملفات الفنية وتعزيز التنسيق.

كما بحث الجانبان تطوير التعاون بين فرق الخطوط الحديدية والطرق العامة، بما يخدم توجهات التكامل الاقتصادي الإقليمي، وفق "سانا". ووجّه الوزير بدر دعوة رسمية لنظيره السعودي لزيارة سوريا، بهدف تحويل نتائج المباحثات إلى خطوات تنفيذية في مجال الربط السككي، بما يسهم في تسهيل انسياب البضائع بين أوروبا ومنطقة الخليج العربي عبر شبكة سكك حديدية متكاملة.

من جهته، أعرب الوزير السعودي عن تقديره لقرار فتح الأجواء السورية أمام عبور الطائرات السعودية، معربًا عن أمله بزيادة عدد الرحلات عندما تسمح الظروف، بحسب "سانا".

مسار ثلاثي مع تركيا

وفي اجتماع منفصل، بحث الوزير بدر مع نظيره التركي تطوير الربط السككي الإقليمي بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية، مع التأكيد على إعداد خارطة توجيهية للشبكة الإقليمية تتضمن المواصفات الفنية والجداول الزمنية وآليات التنفيذ، وفق ما نقلته "سانا".

وأبدى الوزير التركي استعداد بلاده لتهيئة خط القطار الواصل إلى ميدان إكبس لنقل البضائع، على أن يُستكمل النقل داخل الأراضي السورية عبر الشاحنات، في ظل الاعتبارات الأمنية والاجتماعية الراهنة، مع اعتماد آلية المناقلة في المراكز الحدودية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الفني، تمهيدًا لعقد اجتماع تنسيقي في غازي عنتاب يومي 24 و25 مارس/آذار، والتحضير لاجتماع وزاري ثلاثي في عمّان في 7 أبريل/نيسان 2026، بما يعزز التكامل الإقليمي في قطاع النقل، وفق "سانا".