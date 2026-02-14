اقتصاد|إسرائيل

هجرة العقول في إسرائيل تتفاقم وقلق بقطاع التكنولوجيا

TEL AVIV, ISRAEL - SEPTEMBER 02: A general view of the airport as passengers wait for flights at the Ben Gurion Airport in Tel Aviv during a nationwide strike on September 02, 2024 in Tel Aviv, Israel. A nationwide strike swept across Israel on Monday, intensifying pressure on Prime Minister Benjamin Netanyahu to reach an immediate cease-fire and hostage exchange deal with the Palestinian group Hamas. The strike also affected the country's main transportation hub, Ben-Gurion International Airport, where flights were suspended for two hours on Monday morning. The closure, from 8:00 a.m. to 10:00 a.m., could have lasting impacts on travel throughout the week. Aviation officials warned that even a brief closure could disrupt flight schedules for up to 72 hours. Histadrut sources indicated that the airport might remain closed for several more hours, though no final decision has been made. (Photo by Ameer Abed Rabbo/Anadolu via Getty Images)
90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024 (وكالة الأناضول)
Published On 14/2/2026
|
آخر تحديث: 14:14 (توقيت مكة)

حفظ

يتسع الشرخ في قاعدة رأس المال البشري الإسرائيلي مع تسارع مغادرة الكفاءات، في تطور تحذر تحليلات اقتصادية من أنه قد يتحول إلى نزيف دائم يصعب تعويضه.

وأفادت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها أن "عشرات الآلاف" غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، فيما "يفشل العائدون والمقيمون الجدد في سد الفجوة"، وفق بيانات رسمية وتحليلات أكاديمية.

90 ألف مغادر وفجوة ضريبية بمئات الملايين

واستندت بلومبيرغ إلى دراسة لجامعة تل أبيب أظهرت أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024.

ووصف الباحثون هذه الأرقام بأنها "زيادة كبيرة ومقلقة" في حجم مغادرة الأطباء وخريجي العلوم والحاسوب والهندسة، وهم من الفئات الأعلى دخلا والأكثر مساهمة ضريبية.

وقدّرت الدراسة أن المغادرين دفعوا أكثر من 1.5 مليار شيكل ضرائب دخل في العام السابق لمغادرتهم، أي نحو 490 مليون دولار أمريكي بسعر اليوم.

وكتب الباحثون بوضوح: "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد إلى حد كبير على رأس مال بشري عالي الجودة متركز في صناعة التكنولوجيا الفائقة ومجالات كثيفة المعرفة"، محذرين من أن "هجرة هؤلاء الكفاءات ستكون ضربة شديدة لهذه القطاعات".

قطاع التكنولوجيا في قلب الخطر

ويمثل قطاع التكنولوجيا نحو 60% من صادرات إسرائيل، فيما يدفع موظفوه نحو ثلث ضريبة الدخل الإجمالية، وأي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على سوق العمل فقط، بل على قاعدة الإيرادات العامة والقدرة التمويلية للدولة.

ورغم أن البنك المركزي توقع نموا بنسبة 2.8% العام الماضي و5.2% في 2026، إلا أن بلومبيرغ تشير إلى أن المؤشرات الكلية لا تعكس بالضرورة التحولات الديموغرافية الجارية.

كما أظهر تقرير رسمي أن  عام 2025 شهد واحدا من أبطأ معدلات نمو السكان في تاريخ البلاد، مع تسجيل عام ثان متتال من صافي الهجرة السلبية.

تحذيرات من نقطة لا رجعة فيها

ويحذر اقتصاديون -بحسب بلومبيرغ- من احتمال أن يصبح النزيف "غير قابل للعكس"، في ظل صعود القومية الدينية واستمرار حالة الحرب.

إعلان

وقالت دانا لافي، المتخصصة في توظيف كوادر التكنولوجيا، إن الخطر مرتفع "خصوصا على أصحاب المهارات الفريدة"، مضيفة أنه "كلما كانوا أكثر تخصصا، كان استقطابهم أسرع".

TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 13: A general view of Ben Gurion International Airport as U.S. President Donald Trump prepares to disembark from Air Force One on October 13, 2025 in Tel Aviv, Israel. President Trump is visiting the country hours after Hamas released the remaining Israeli hostages captured on Oct. 7, 2023, part of a US-brokered ceasefire deal to end the war in Gaza. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
متوسط أعمار المغادرين الشابة تشكل تهديدا مباشرا لاستدامة الاقتصاد المعرفي (غيتي)

وفي اعتراف نادر، قال آفي سيمهون، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هجرة العقول أمر نفضل تجنبه. إنه مصدر قلق ونحن نفعل ما بوسعنا للحد منه".

شهادات تكشف عمق التآكل

وقالت "شيري"، وهي مصممة في قطاع التكنولوجيا انتقلت إلى هولندا، إن "الحرب كانت القشة التي قصمت ظهر البعير"، مشيرة إلى إنهاك سببه "الانقسام السياسي والفساد ونمو الدين في المجتمع الإسرائيلي".

وقال طبيب احتياط خدم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول: "قد يحدث ذلك مرة أخرى لأن الحكومة الإسرائيلية قررت أننا سنعيش بسيوفنا".

أما "ناعومي"، التي تدرس القانون في هولندا، فقالت إنها لا تخطط للعودة، موضحة: "منذ لحظة ولادة ابني بدأنا نسأل أي نوع من العالم نريد أن نربيه فيه".

وأظهر استطلاع أن أكثر من ربع الإسرائيليين اليهود يفكرون في المغادرة، مع ميل أكبر بين الشباب العلمانيين ذوي الدخل المرتفع، أي الفئة التي يقوم عليها اقتصاد التكنولوجيا.

ورغم أن 76% قالوا إنهم يشعرون بالأمان داخل البلاد مقارنة بالخارج، فإن الحرب لم تنته نهائيا، والتوترات الإقليمية مستمرة، وفق ما نقلته بلومبيرغ.

المصدر: بلومبيرغ

إعلان