ذكرت مصادر -أمس الجمعة- أن شركة فاليرو إنرجي الأمريكية ستشتري 6.5 ملايين برميل من ⁠النفط الخام الفنزويلي في مارس/آذار المقبل ⁠لتزويد مصافيها على ساحل الخليج، مما يجعلها أكبر شركة تكرير أجنبية للنفط في فنزويلا منذ إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني.

كانت فاليرو من أولى شركات التكرير الأمريكية التي استأنفت استيراد النفط الخام الفنزويلي ⁠بعد إبرام واشنطن صفقة لتوريد النفط بقيمة ملياري دولار مع الحكومة المؤقتة للبلاد وبدأت في تخفيف العقوبات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 واشنطن ترخص لخمس شركات نفط العودة إلى فنزويلا

واشنطن ترخص لخمس شركات نفط العودة إلى فنزويلا list 2 of 2 موسكو تعد مقترحات تمهد لعودتها لنظام الدفع بالدولار end of list

وإذا نجحت فاليرو في شراء 10 شحنات أو أكثر الشهر المقبل، أي ما يعادل حوالي 210 آلاف برميل يوميا، فقد تتجاوز شركة النفط الكبرى شيفرون لتصبح أكبر شركة أمريكية تقوم بتكرير الخام الفنزويلي.

وستكون تلك أيضا ⁠أكبر كمية من النفط الخام الفنزويلي تعالجها فاليرو منذ فرض الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على قطاع النفط في البلاد في يناير/كانون الثاني 2019.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن من المتوقع أن تزيد شيفرون -وهي الشركة الأمريكية الكبرى الوحيدة التي تنتج النفط في فنزويلا– صادراتها من النفط الخام الفنزويلي من 220 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني إلى نحو 300 ألف برميل يوميا في مارس/آذار المقبل.

وعادة ما تعمل شيفرون على تكرير ما يصل إلى نصف تلك الصادرات في مصافيها ‌وتبيع الباقي إلى شركات تكرير أمريكية أخرى.

وغالبا ما تذهب نسبة كبيرة من مبيعات شيفرون من النفط الفنزويلي المخصصة لشركات التكرير الأمريكية إلى فاليرو.

وقالت 6 مصادر إنه من المتوقع أن تزود شيفرون فاليرو بمعظم الكمية التي تخطط لاستيرادها في مارس/آذار المقبل.

شحنات نفط

وتفاوضت فاليرو أيضا على بعض الشحنات من شركات تجارية من بينها ترافيغورا، التي كانت أولى الشركات التي سمحت لها واشنطن الشهر الماضي بالانضمام إلى شيفرون في تجارة النفط الفنزويلي.

إعلان

وأشارت خطة شحن اطلعت عليها رويترز إلى أن شركة فيتول حددت بشكل منفصل مواعيد 3 شحنات من النافتا لتسليمها إلى شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (بتروليوس دي فنزويلا) في الفترة ما بين 22 فبراير/شباط الحالي والثالث من مارس/آذار المقبل.

وأحجمت شركتا فيتول وترافيغورا عن التعليق. ولم ترد شركتا شيفرون وبتروليوس دي فنزويلا بعد على ⁠طلبات التعليق لرويترز.

وأبرمت فاليرو -التي تمتلك ثاني أكبر ⁠شبكة تكرير في الولايات المتحدة قادرة على معالجة النفط الثقيل الفنزويلي- اتفاقية توريد طويلة الأجل لشراء النفط الخام من بتروليوس دي فنزويلا قبل فرض العقوبات الأمريكية.

وبلغت طاقة التكرير الإجمالية لشركة فاليرو للنفط الخام الفنزويلي حوالي 240 ألف برميل يوميا ⁠قبل توسعة مصفاتها في بورت آرثر بولاية تكساس -وتبلغ طاقتها 435 ألف برميل يوميا- في ⁠عام 2023.

زيادة صادرات فنزويلا

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في كراكاس الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط والصادرات الفنزويلية "زيادة حادة" في الأشهر المقبلة.

وبلغ إنتاج البلاد مليون برميل يوميا هذا الشهر بعد إلغاء تخفيضات الإنتاج، بينما قفزت الصادرات إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا ‌في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رايت لشبكة "إن بي سي نيوز" يوم الخميس إن إجمالي مبيعات النفط من فنزويلا الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بلغ مليار دولار منذ القبض على مادورو.

وتصدر الولايات المتحدة منذ يناير/كانون الثاني تراخيص عامة تسمح بتصدير النفط وتوريد الوقود إلى فنزويلا وتوفير المعدات لإنتاج النفط والغاز وتوسيع حقول النفط ‌والاستثمارات ‌الجديدة.

وقالت 3 مصادر إن فاليرو تدرس شراء النفط مباشرة من بتروليوس دي فنزويلا بموجب التراخيص الجديدة، ما قد يسهم في زيادة حجم المبيعات.

وذكرت مصادر لرويترز أيضا أن الشركة الفنزويلية ترفض حتى الآن البيع للشركات التي لا تملك تراخيص أمريكية فردية، بسبب وجود تساؤلات حول ما هو مسموح وما هو محظور.

تراخيص لـ5 شركات

وأمس الجمعة أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص تسمح لـ5 شركات نفط عملاقة معاودة أنشطتها في فنزويلا، في وقت تريد إدارة الرئيس الأمريكي زيادة إنتاج فنزويلا النفطي.

وأوضح مكتب إدارة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية (وزارة المالية) أن التراخيص منحت لكل من:

بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية.

شيفرون الأمريكية.

إيني الإيطالية.

ريبسول الإسبانية.

شل البريطانية الهولندية.

وتتيح هذه التراخيص لهذه الشركات إجراء تعاملات في قطاع النفط والغاز في فنزويلا وفق شروط معينة.