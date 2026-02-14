أفادت وسائل إعلام حكومية صينية -اليوم ⁠السبت- أن بكين ستطبق ⁠رسوما جمركية صفرية على الواردات من 53 دولة أفريقية تربطها ‌بها علاقات دبلوماسية، وذلك اعتبارا من أول مايو/أيار المقبل.

وذكر تقرير للتلفزيون الحكومي ⁠أن بكين ستواصل ⁠أيضا الحث على التفاوض والتوقيع على اتفاقيات ⁠شراكة اقتصادية، وستوسع ⁠نطاق وصول الصادرات ⁠الأفريقية إلى الصين من خلال آليات محدثة ‌مثل ما تطلق عليها "القناة الخضراء".

ويعد ذلك خطوة استراتيجية جديدة ضمن مساعي بكين لتعزيز مكانتها التجارية في أفريقيا، في مواجهة المنافسة الأمركية والأوروبية.

وكانت بكين أعلنت شهر يونيو/ حزيران الماضي استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على جميع الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، وذلك خلال انعقاد منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين.

وقبل أيام وقعت الصين وجنوب أفريقيا اتفاقا للتعاون في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاقتصاد التي عقدت في بكين.

وهدف الاتفاق إلى منح الصادرات الجنوب أفريقية دخولا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الصينية، في وقت تسعى فيه بريتوريا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية.

ودفعت الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترمب المُصدرين إلى البحث عن أسواق خارج الولايات المتحدة.

وارتفع فائض الصين التجاري إلى 1.2 تريليون دولار خلال عام 2025، مواصلا بذلك سلسلة نمو قياسية، وسط قلق من استمرار تدفق صادرات بكين إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية ومناطق أخرى لتعويض تراجع حصة السوق الأميركية.

وخلال العام 2025 شهدت الصادرات الصينية نحو أفريقيا أسرع نمو بين المناطق الرئيسية، مسجلة نسبة 26% مقارنة بالعام الماضي.