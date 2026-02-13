تعرف على أسباب تراجع العملات المشفرة وتوقعات عام 2026

تواصل سوق العملات المشفرة تعرضها لضغوط بيع، رغم تحسن أدائها اليوم الجمعة إذ زادت بشكل طفيف فاق 1%، في ظل تصاعد العزوف عن المخاطرة عالميا، وتراجع شهية المستثمرين للأصول عالية التقلب.

ورغم تعافي الأسعار جزئيا من أدنى مستويات الأسبوع الماضي، لا تزال المعنويات ضعيفة تجاه أكبر عملتين مشفرتين في العالم، بتكوين وإيثريوم، وسط مؤشرات سلبية في سوق المشتقات، حيث استقرت معدلات التمويل لعقود بتكوين الدائمة دون الصفر، ما يعكس ترقب المتعاملين لمزيد من الضغوط التي تدفع نحو الانخفاض في الأجل القريب.

تراجع السيولة وخروج التدفقات

تقول محللة أسواق في محفظة العملات الرقمية اللامركزية "بيتجيت واليت" لاسي تشانغ إن التراجع الأخير في أسعار العملات الرقمية يعود إلى مزيج من تدفقات الأموال الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة، وعمليات تصفية الأصول من قبل كبار المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض السيولة من المؤسسات وعمليات بيع متتالية.

وتضيف لاسي تشانغ في تعليق للجزيرة نت أن هذا الاتجاه يأتي في وقت أدى فيه خفض المديونية على نطاق أوسع في السوق إلى التخلص من المضاربات المفرطة، والتي تراكمت في وقت سابق من الدورة الاقتصادية.

ورغم أن هذا النوع من التصحيح "مؤلم على المدى القصير" وفق تعبير المحللة، فإنه يُعدّ إعادة ضبط طبيعية تُسهم في تعزيز بنية السوق، مما يمهد الطريق لانتعاش أكثر استدامة بقيادة مستثمرين ذوي الرؤية طويلة الأجل.

وشهدت أكبر عملتين مشفرتين (بتكوين وإيثريوم) تدفقات خارجة بمليارات الدولارات من صناديقهما المتداولة في البورصة منذ انهيار أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وسحب المستثمرون 3.2 مليار دولار من صناديق إيثر، منها 462 مليون دولار هذا العام، فيما سجلت صناديق بتكوين تدفقات خارجة بقيمة 7.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينها 1.8 مليار دولار هذا العام.

حجم تراجع أكبر العملات

فقدت العملات المشفرة أكثر من 23% من قيمتها لتسجل القيمة السوقية الكلية للعملات 2.29 تريليون دولار، في وقت كتابة هذا التقرير.

وتراجعت عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة، خلال العام الجاري بأكثر من 23.78% إلى 66.801 دولارا، وكانت العملة اقتربت من 60 ألف دولار الجمعة الماضية قبل أن ترتد صعودا.

ومحا تراجع الأسبوع الماضي مكاسب بتكوين بالكامل منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نهاية 2024. ورغم النظر إلى الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب هي داعمة للعملات المشفرة بوصفه عاملا إيجابيا للقطاع، فإن بتكوين سجلت مؤخرا أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2018.

أما عملة إيثريوم ثاني أكبر العملات المشفرة فخسرت نحو 34.3% من قيمتها خلال تعاملات السنة الحالية لتسجل 1955.3 دولارا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المحللة في "بي تي سي ماركتس" راشيل لوكاس قولها إن "إيثريوم لا تزال ضمن إطار هبوطي بعد كسر نطاق 2800 إلى 3000 دولار"، مضيفة أن موجة البيع جاءت مدفوعة بمناخ العزوف عن المخاطرة على المستوى الكلي، وبموجة بيع أوسع في سوق العملات المشفرة.

ويقول سيث هيرتلين رئيس قسم السياسات العالمية في شركة ليدجر، المتخصصة في أمن العملات المشفرة والأصول الرقمية في تصريحات للجزيرة نت إن الأنظار تتجه إلى الكونغرس الأمريكي لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من إقرار تشريعه المقترح بشأن هيكلة سوق العملات الرقمية، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويضيف المحلل أنه إذا تمكن من ذلك، فسيصبح المعيار العالمي الفعلي، لأن قانون إم آي سي إيه (MiCA) الأوروبي يُعيق السوق الأوروبية، بينما الأطر الأخرى الأكثر توازنا، كتلك الموجودة في الإمارات والسلفادور، فهي صادرة عن أسواق أصغر من أن تُحدد التوجه العالمي.

توقعات 2026

وتتوقع المحللة لاسي تشانغ ارتفاع الأصول الرقمية في 2026 مع أداء متقلب، وترجّح أن يتراوح سعر بتكوين بين 150 ألف دولار و180 ألف دولار، مدعومة بتدفقات متجددة إلى صناديق المؤشرات المتداولة واستخدام أوسع للعملات المستقرة، مما يُحسّن السيولة وإمكانية الوصول إليها.

وتتوقع تشانغ أن ترتفع إيثريوم إلى ما بين 5 آلاف و6آلاف دولار، مدفوعة باستثمارات المؤسسات المالية التقليدية.

من جانبه، لم يستبعد مؤسس منصة "أوبونتو ترايب" مامادو كويدجيم توري في تعليق للجزيرة نت انخفاض بتكوين إلى ما بين 40 و50 ألف دولار قبل أن تنتعش، ويتوقع نموا تصاعديا حتى نهاية العام، مع استمرار التقلبات خلال الأشهر القادمة.

ويقول كويدجيم إنه لا ينبغي تجاهل القضايا الحساسة كالتوترات الجيوسياسية (مثل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنزاع حول تايوان، أو التوتر الإيراني الأمريكي الإسرائيلي).

ويتوقع رئيس قسم السياسات العالمية في شركة ليدجر أن يمثل السوق الأمريكي داعما قويا للعملات الرقمية إذا أقرت الولايات المتحدة هذا التشريع في العام الحالي.