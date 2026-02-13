عيسى كاظم يخلف سلطان بن سليم على رأس موانئ دبي

أعلن مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، اليوم الجمعة، تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، خلفا لسلطان أحمد بن سليم، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذياً للشركة.

وقال مجلس الإدارة في بيان له إن القرار "يأتي في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية في الشركة".

وأضاف البيان أن القرار "يدعم استراتيجية للنمو المستدام، وتعزيز دورها (موانئ دبي العالمية) في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة دبي محورا رئيسيا للتجارة والخدمات اللوجستية".

خبرة مهنية واسعة

وكان عيسى كاظم يشغل منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القطاعات المالية والاقتصادية، شغل خلالها مناصب قيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسوق دبي المالي.

ويتمتع يوفراج نارايان بخبرة مهنية واسعة في مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، حيث أسهم منذ انضمامه إلى موانئ دبي في 2004 في قيادة العديد من المبادرات التي دعمت توسع أعمال الشركة، وتعزيز دورها كمزود عالمي متكامل لحلول سلاسل الإمداد، كما شغل نارايان منصب المدير المالي لموانئ دبي منذ عام 2005.

وتعمل شركة موانئ دبي العالمية في أكثر من 80 دولة، وفق موقعها على الإنترنت، ولديها شبكة واسعة من الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية التي يبلغ عددها أكثر من 60 ميناء ومركزا حول العالم.