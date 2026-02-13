سوريا والأردن يبحثان الربط السككي وتسهيل حركة الشحن

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع نظيره الأردني نضال القطامين سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، ومعالجة التحديات التي تواجه حركة الشحن البري ومشروعات الربط السككي بين البلدين، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمدينة إسطنبول التركية.

وتناول اللقاء -وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- إيجاد حلول للتحديات المستجدة التي طرأت على حركة الشاحنات بين البلدين، بما يضمن انسيابية النقل البري وخدمة مصالح الناقلين والتجار، ويسهم في تنشيط التبادل التجاري بين دمشق وعمّان.

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى حلول عملية في ظل الظروف التي يمر بها قطاع النقل في سوريا، وأكدا أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الفني والإداري بين الجهات المعنية في البلدين.

كما اتفقا على أهمية العودة إلى نظام النقل المباشر بوصفه أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع.

خط الحجاز

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، ناقش الجانبان مشروع الربط السككي الشامل الذي يربط تركيا بدول الخليج العربي مرورا بسوريا والأردن، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خط الحجاز في نقل البضائع، بما يعزز منظومة النقل الإقليمي ويخدم حركة التجارة والركاب.

وأكد الوزيران ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات باعتبارها أولوية استراتيجية داعمة للتكامل الاقتصادي في المنطقة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين للوصول إلى حلول مستدامة تعزز التعاون المشترك وتخدم المصالح الاقتصادية للشعبين.

وكانت اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة للنقل البري عقدت اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان يومي 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي عُقد في دمشق في 20 مايو/أيار الماضي.

يُذكر أن المؤتمر الثاني لوزراء النقل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انطلق في إسطنبول بمشاركة سوريا وعدد من الدول الأعضاء، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير شبكات النقل والربط اللوجستي بين دول المنظمة.