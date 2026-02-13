"بايت دانس" الصينية تقترب من بيع وحدتها للألعاب لشركة سعودية

قالت مصادر لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن شركة "بايت دانس" الصينية (مالكة تيك توك) وصلت إلى مراحل متقدمة بمحادثات لبيع وحدة الألعاب "شنغهاي مون تون تكنولوجي" إلى مجموعة "سافي" السعودية للألعاب الإلكترونية في صفقة تقدر قيمتها بما بين 6 و7 مليارات دولار.

وأوضح أحد ‌المصادر أن الصفقة قد تبرم في الربع الحالي من عام 2026، فيما أفاد مصدر آخر بأن الشركتين توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن بنود الصفقة بشكل عام.

وأستوديو "شنغهاي مون تون تكنولوجي" هو منتج ألعاب مثل "موبايل ليجندز: بانغ بانغ" الشهيرة المخصص للهواتف المحمولة.

وطلبت المصادر التي تحدثت لرويترز عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، كما لم ترد "بايت دانس" ولا "مون تون" ولا مجموعة سافي السعودية على طلبات رويترز للتعليق.

دفعة للمحادثات بنهاية 2025

وسيضيف بيع وحدة "مون تون" حلقة جديدة في سلسلة كبيرة من الصفقات في قطاع ألعاب الفيديو، إذ تتسابق الشركات المختصة للحصول على مزايا في ‌خدمات البث الحي بهدف جذب قاعدة مستخدمين كبيرة لتلك الألعاب عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة بلومبيرغ أن "بايت دانس" أحيت محادثات بيع "شنغهاي مون تون تكنولوجي" للشركة السعودية في نهاية عام 2025، وذلك بعد 4 سنوات من استحواذ الشركة الصينية على وحدة الألعاب، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 مليارات دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن سافي هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، وفق الوكالة، وقد تأسست سافي في 2021.