"التركية" تحتفل في سماء إسطنبول بطائرتها الـ500

احتفلت الخطوط الجوية التركية بطريقة خاصة بانضمام الطائرة رقم 500 إلى أسطولها الجوي، وقد كشفت الشركة أمس الخميس عن الطائرة الـ500 التي يكسو هيكلها الخارجي صور 100 ألف من موظفي الشركة ومتقاعديها، في إشارة لافتة وغير تقليدية إلى تقديرها للعاملين بها.

وقام ربان طائرة "Tk500" التابعة للخطوط التركية – وهي الطائرة الـ500- برسم شعار الشركة مع رقم 500 في سماء إسطنبول وضواحيها.

وخلال حفل أقيم في مطار إسطنبول، تم عرض الطائرة 500 من طراز إيرباص A350 وتحمل اسم "عائلة الخطوط التركية"، والتي انضمت لأسطول الشركة بنهاية عام 2025.

وقال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط التركية أحمد بولاط لوكالة الأناضول إن الطائرة الـ 500 ليست مجرد إضافة جديدة، بل "رمز لـ93 عاماً من الجهد والعزيمة والعمل المشترك".

توسع هائل

وأوضح بولاط أن الخطوط التركية رفعت عدد طائراتها من 65 في عام 2003 إلى أكثر من 500 طائرة بنهاية 2025، وذكر أن شركته تُسيّر حالياً رحلات إلى 356 وجهة في 6 قارات حول العالم.

وأضاف مسؤول الشركة أن الوصول إلى 500 طائرة كان حلما للشركة قبل 12 عاماً، وأن هدفها الأكبر امتلاك أسطول من ألف طائرة بحلول 2036.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية ستسهم هذا العام بنحو 65 مليار دولار في الاقتصاد التركي، والهدف هو زيادة المساهمة إلى 150 مليار دولار بحلول 2033.