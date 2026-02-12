مدفوعا برفع العقوبات.. سوريا تتوقع نموا بـ10% في 2026

توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الخميس، أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا يقارب 10% هذا العام، مدفوعا بتخفيف العقوبات الأمريكية وهو ما يعزز التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الوزير برنية قوله في مقابلة بمناسبة مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (يعقد في السعودية) "هناك زخم الآن، وندخل عام 2026 بكثير من التفاؤل"، مشيرا إلى تحسن الاستقرار في أنحاء البلاد، والخطوة الحاسمة من واشنطن في إشارة إلى ملف العقوبات على دمشق، فضلا عن العودة التدريجية لسوريين مهرة كانوا ضمن ملايين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب.

وأضاف وزير المالية السوري "معظمهم (العائدون السوريون) مستثمرون ورواد أعمال ومثقفون.. كل ذلك يخلق فرصا جيدة، ويجعلنا متفائلين جدًا بأدائنا الاقتصادي".

وحسب برنية، فإن الاقتصاد السوري يشهد انتعاشا ملحوظا، إذ سجلا نموا بنسبة 5%. ووفق إحصائيات البنك الدولي سجلت سوريا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% عام 2024.

إعادة الإعمار

ويُعد نجاح إعادة إعمار البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة، عاملا حاسما لاستقرار المنطقة، فالحرب التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ متنافسة، واستدعت تدخل قوى خارجية، ومنحت جماعات متطرفة موطئ قدم.

وحسب بلومبيرغ تشير التطورات إلى بدء جني ثمار رفع العقوبات عن سوريا، إذ وقّعت شركة شيفرون الأمريكية مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي مع الشركة السورية للنفط المملوكة للدولة وشركة "يو سي سي" القطرية لاستكشاف النفط والغاز قبالة ساحل البحر المتوسط.

وقال برنية إن دمشق تتوقع إبرام اتفاقات مماثلة مع شركات أخرى، خصوصا أمريكية "قريبا" من دون أن يسميها.