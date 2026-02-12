موسكو تعد مقترحات تمهد لعودتها لنظام الدفع بالدولار

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن الكرملين صاغ مقترحات قد تمهّد لعودة موسكو إلى نظام التسويات بالدولار، في إطار شراكة اقتصادية واسعة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتتضمن مذكرة داخلية روسية اطّلعت عليها بلومبيرغ، وتم إعدادها هذا العام، 7 نقاط ترى موسكو أن مصالحها الاقتصادية يمكن أن تتقاطع عندها مع مصالح واشنطن، إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وتشير الوثيقة إلى إمكانية تعاون البلدين في دعم الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة، إضافة إلى استثمارات مشتركة في الغاز الطبيعي والنفط البحري والمواد الخام الإستراتيجية، بما يتيح أيضا مكاسب للشركات الأمريكية.

مجالات التعاون

وهذه مجالات تقاطع المصالح الاقتصادية وفق المذكرة الروسية:

العودة إلى نظام التسويات بالدولار، وربما استخدامه في معاملات الطاقة الروسية.

عقود طيران طويلة الأجل لتحديث أسطول الطائرات الروسي، مع احتمال مشاركة أمريكية في التصنيع.

مشاريع مشتركة في النفط والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الحقول البحرية والاحتياطيات صعبة الاستخراج، مع مراعاة استثمارات أمريكية سابقة والسماح للشركات الأمريكية باسترداد خسائرها الماضية.

شروط تفضيلية لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الاستهلاكية الروسية.

تعاون في مجال الطاقة النووية، بما يشمل مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تعاون في المواد الخام الاستراتيجية مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والبلاتين.

الترويج المشترك للوقود الأحفوري كبديل لما تصفه الوثيقة بـ"الأيديولوجيا المناخية" والحلول منخفضة الانبعاثات التي تميل لصالح الصين وأوروبا.

تشير تفاصيل أخرى في الخطة إلى أنها صيغت بما يتماشى مع توجهات أعلنها ترامب سابقا، مثل تعويض الشركات الأمريكية عن خسائرها السابقة في روسيا.