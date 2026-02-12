ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية اليوم الخميس بالمدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في البنوك وفي التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفعت الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية بالمدن السورية بواقع 30 ليرة ليسجل سعر الصرف 11 ألفا و600 ليرة عند الشراء و11 ألفا و660 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في تعاملات البنوك

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، في الوقت الذي يواصل فيه استبدال الليرة الجديدة بالليرة القديمة حاذفا بذلك صفرين من العملة القديمة.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي اليومية، يبلغ سعر صرف الليرة السورية الجديدة مقابل الدولار 110 ليرات عند الشراء و111 ليرة عند البيع.

العملة الجديدة

تواصل المؤسسات المصرفية استبدال الليرة السورية الجديدة بالقديمة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك خلال مهلة 90 يوما المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.

رغم مرور أكثر من شهر ونيف على قرار طرح "الليرة" العملة السورية الجديدة للتداول، لا يزال حضورها في الأسواق محدودا، ما يثير تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أسباب بطء وصولها إلى التداول الفعلي في حياتهم اليومية.

وفي جولة لمراسل سوريا الآن أحمد أمين في محافظة دمشق على عدد من الصرافين ومحال الصرافة، اشتكى مواطنون من عدم توفر العملة الجديدة.