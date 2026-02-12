بورصة مسقط تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 2014

ارتفع مؤشر بورصة مسقط الرئيسي بنحو 12% في تعاملات الأسبوع الجاري إلى 7187.14 نقطة، مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ عام 2014، وسط تزايد التفاؤل بجذب تدفقات استثمارية جديدة مع اقتراب ترقية مؤشر "مورغان ستانلي" لها إلى "سوق ناشئة".

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن محلل المحافظ الاستثمارية في شركة "المشرق كابيتال" شاهروخ سليم قوله إن هذا الارتفاع يعكس تزايد التوقعات بإمكانية حصول عُمان على ترقية من مؤسسة "مورغان ستانلي" مع تحسن أحجام التداول وتزايد عمليات الإدراج الأخيرة التي عززت السوق.

وتسعى البورصة العمانية إلى تلبية متطلبات "مورغان ستانلي" هذا العام، وضمان إدراجها بحلول عام 2028 كحد أقصى.

جذب الطلب

وعادة ما يسهم إدراج الشركات في مؤشر الأسواق الناشئة من قبل جهات مثل "مورغان ستانلي" و"فوتسي راسل" في تعزيز أداء البورصات، وذلك عن طريق جذب طلب من صناديق الاستثمار السلبي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف سليم "كان أداء سوق الأسهم العمانية الأفضل بين أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، مدفوعا بشكل أساسي بأسهم الشركات الكبرى، التي يتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من أي تدفقات استثمارية مدفوعة بالمؤشرات". وأشار المحلل نفسه إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية في عُمان لا تزال داعمة، بفضل تدفقات استثمار أجنبي ثابتة، وسياسات تشجع نمو القطاع الخاص بشكل متزايد.

ويمثل الارتفاع الحالي دفعة قوية لأسواق رأس المال في البلاد، التي شهدت تباطؤا في عام 2025 بعد أن بلغ حجم التداولات في العام السابق مستوى قياسيا، ومن شأن زيادة التدفقات النقدية أن تعزز جهود الحكومة في مجال الخصخصة، وربما تجذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص.

المؤشرات الخليجية

في سياق مؤشرات البورصات الخليجية، عوضت معظم البورصات خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق على ارتفاع، وسط تركيز المستثمرين على نتائج الأعمال، متجاهلين المخاوف بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

إعلان

وتقدم المؤشر الرئيسي في السعودية 0.8%، بدعم ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.7%.

ونقلت رويترز عن محلل الأسواق لدى "إكس تي بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ميلاد عازر قوله إن نتائج أعمال الربع الأخير جاءت إيجابية بشكل عام، مما يشير إلى أن السوق ربما تستعيد زخم الصعود الذي شهدته في وقت سابق بمجرد استقرار الأوضاع.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.4% بدعم ارتفاع 2.5% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف البلاد.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3% مع تسجيل سهم الدار العقارية قفزة 5.5%، وهو أكبر مكسب يومي له منذ يونيو/ حزيران.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1%، بدعم زيادة 1% لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وارتفع المؤشر في الكويت 0.1%، في حين نزل المؤشر في البحرين 0.1%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.6% بدعم زيادة 2.9% لسهم البنك التجاري الدولي.