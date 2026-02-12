مصر تعلن اكتشافات بترولية جديدة في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الخميس، عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 34 مليون قدم مكعب من الغاز و5200 برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميا.

وقالت الوزارة في بيان إن عددا من شركات قطاع البترول نجحت في تحقيق اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يقدر بأكثر من 5200 برميل يوميا من الزيت الخام والمتكثفات، ونحو 34 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأشارت الوزارة إلى نجاح شركة "خالدة للبترول" في تحقيق كشفين جديدين للغاز الأول هو الكشف "شمال أوبرا2-" بمنطقة تنمية مطروح الذي تم الإعلان عنه واختباره سابقا، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تحقيق معدلات إنتاج بلغت 12.15 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى 3274 برميل متكثفات، ومن المخطط له ربط البئر بالإنتاج بحلول منتصف الشهر الجاري.

كما حققت الشركة كشف "غرب الضبعة–2x" بمنطقة امتياز غرب الضبعة، حيث أسفرت نتائج اختبار البئر عن معدلات إنتاج بلغت 4.15 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا، و336 برميلا من المتكثفات.

وفي السياق ذاته، نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق كشف جديد للزيت "GPD1-X" بمنطقة تنمية سنان، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تحقيق معدل إنتاج بلغ 625 برميل زيت يوميا، وتم ربط البئر بالإنتاج، بحسب البيان.

كما نجحت شركة "بترو فرح" وشريكها "يونايتد إنيرجي" في تحقيق كشف "SEMR D3-X"، حيث أظهرت النتائج الأولية للاختبارات معدل إنتاج بلغ 647 برميل زيت يوميا.

كما تم حفر البئر "Nada-NE4-"، ومن المتوقع أن يحقق إنتاجا يقدر بنحو 340 برميل زيت يوميا وتسعة ملايين قدم مكعب غاز يوميا.