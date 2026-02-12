روسيا ترسل شحنة نفط لمساعدة كوبا

أفادت صحيفة "إزفستيا" الروسية بأن موسكو تستعد لإرسال شحنة من النفط والمنتجات البترولية إلى كوبا "قريبا" في إطار ما وصفته بـ"مساعدة إنسانية"، وذلك في وقت تواجه فيه الجزيرة نقصا حادا في الوقود وسط ضغوط متزايدة تمارسها الولايات المتحدة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في السفارة الروسية لدى هافانا قولها إن روسيا ستزود كوبا قريبا بإمدادات نفطية لمساعدتها على تجاوز أزمة الطاقة، في خطوة تأتي ضمن دعم مستمر يهدف إلى التخفيف من الانقطاعات الواسعة في الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وتشهد كوبا واحدة من أسوأ أزماتها الطاقية بعدما توقفت فنزويلا عن تزويدها بالنفط تحت ضغط أمريكي، في حين لوحت واشنطن بفرض تعرفات جمركية على الدول التي تبيع النفط لهافانا، وهو ما دفع الحكومة الكوبية إلى اتخاذ إجراءات طارئة شملت تقليص أيام العمل الرسمية، وتوسيع العمل عن بعد، وفرض قيود على مبيعات الوقود.

كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم على أي دولة تزود كوبا بالنفط، مؤكدا أن المكسيك -التي كانت تمد الجزيرة بالنفط منذ عام 2023- ستتوقف عن ذلك، الأمر الذي عمق أزمة الطاقة وأدى إلى تعليق عدة شركات طيران رحلاتها إلى البلاد بسبب صعوبات التزود بالوقود.

وفي السياق ذاته، أشار دبلوماسيون روس إلى أن التعاون مع كوبا لا يقتصر على قطاع الطاقة، بل يشمل مجالات النقل والزراعة والصناعة، في ظل عقوبات اقتصادية مفروضة على البلدين، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وهافانا.

أزمة إنسانية واقتصادية

تفاقمت الأزمة في كوبا بعد توقف الإمدادات الخارجية بالكامل تقريبا، ما تسبب في شلل واسع بالحياة اليومية في هافانا ومدن أخرى، حيث تقلصت وسائل النقل العام وأرسِل موظفون إلى إجازات إجبارية برواتب مخفضة، بينما تعطلت الدراسة جزئيا بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء.

كما تراجعت القدرة على الحصول على السلع الأساسية، واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، في وقت تلقى فيه قطاع السياحة ضربة قاسية مع إغلاق فنادق وتعليق رحلات جوية دولية، الأمر الذي زاد الضغوط على الاقتصاد الكوبي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار نقص الوقود قد يؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم تتوفر إمدادات طاقة كافية خلال الفترة المقبلة.