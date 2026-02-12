انخفضت أسعار ‌الذهب -اليوم الخميس- بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير/كانون الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

يأتي ذلك فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 5065.8 دولارا للأوقية (الأونصة). واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.2% إلى 5087.6 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير.

وقال كريستوفر وانغ المحلل لدى "أو سي بي سي": "ربما كان لتقرير الوظائف القوي الذي أدى إلى تراجع طفيف في توقعات خفض أسعار الفائدة دور في حركة الذهب الضعيفة".

وارتفع مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأمريكي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، لكن أكبر زيادة في الوظائف خلال 13 شهرا ربما تعطي صورة مبالغا فيها عن متانة سوق العمل، حيث أظهرت المراجعات أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في عام 2025 بدلا من 584 ألف وظيفة بحسب التقديرات السابقة.

ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس أمس، سينمو عجز الميزانية الأمريكية بشكل طفيف في السنة المالية 2026 إلى 1.85 تريليون دولار مما يدل على أن سياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية تزيد من سوء الوضع المالي للبلاد في ظل النمو الاقتصادي المنخفض.

وأظهر استطلاع لرويترز أن مجلس الاحتياطي الفدرالي( المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال فترة ولاية رئيسه جيروم باول التي تنتهي في مايو/أيار المقبل، لكنه سيخفضها فورا بعد ذلك في يونيو/حزيران وسط تحذيرات الاقتصاديين من أن السياسة النقدية في عهد خليفته المحتمل كيفن وارش قد تصبح فائقة التيسير.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي اليوم وبيانات التضخم غدا الجمعة للتكهن بمسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: