أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

انخفضت أسعار ‌الذهب، اليوم الخميس، بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير/⁠كانون الثاني التي ⁠جاءت أقوى من المتوقع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولارا للأوقية (الأونصة).

كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 83.81 ‌دولارا ‌للأوقية بعد ارتفاعها 4% أمس الأربعاء.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6800 جنيه للغرام في تعاملات اليوم الخميس.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: