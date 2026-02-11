الأكبر في تاريخها.. إدراج سندات QNB في بورصة قطر الأسبوع المقبل

أعلنت بورصة قطر أن سندات QNB سيتم إدراجها في سوق أدوات الدين ببورصة قطر اعتبارا من 16 فبراير/شباط الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة.

سيتم إدراج جميع سندات هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية مليار ريال (274.63 مليون دولار)، من خلال الإدراج المباشر، وتبلغ مدة استحقاق السندات سنة واحدة، بعائد سنوي 4%.

وحسب بيان لبورصة قطر سيتم تداول السندات تحت الرمز سي إيه 03 (CA03)، على أن يكون السعر الاسترشادي (المرجعي) في أول يوم تداول بنسبة 100% من القيمة الاسمية، بما يعادل ريال قطري للسند الواحد، كما يسمح بتذبذب السعر بنسبة 10% ارتفاعا أو انخفاضا.

وهذا الإصدار هو الأكبر بين سندات مقومة بالريال في تاريخ السوق القطري، حسب البيان، وتمت تغطيته بالكامل من قبل مستثمرين دوليين، ما يعكس الثقة في الأدوات المقومة بالعملة القطرية ضمن إطار السوق.

يدعم هذا الإدراج مواصلة تطوير أسواق رأس المال المحلية في دولة قطر، وفق البيان، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعميق وتنويع سوق أدوات الدين، وتعزيز كفاءة السوق، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة لتطوير القطاع المالي.

إغلاق المؤشرات

أنهى مؤشر بورصة قطر الرئيسي تداولات اليوم مرتفعا 0.01% إلى مستوى 11502.99 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول نحو 168.62 مليون سهم، بقيمة 477.55 مليون ريال (128.94 مليون دولار)، عبر تنفيذ 43212 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.