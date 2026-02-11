أوبك تتوقع تراجع الطلب على خام تحالف أوبك بلس

توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن يتراجع الطلب العالمي على نفط تحالف أوبك بلس بواقع 400 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول، وفق التقرير الشهري للمنظمة.

وقالت أوبك في تقريرها إن متوسط الطلب العالمي على خامات أوبك بلس سيبلغ 42.20 مليون برميل يوميا في الربع الثاني انخفاضا من 42.60 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

لم تختلف التوقعات للربعين كليهما في تقرير الشهر الماضي.

بدأ تحالف أوبك بلس الذي يضم دول أوبك وروسيا وحلفاء آخرين رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، ثم أوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض، ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من أوبك بلس في الأول من مارس/آذار المقبل لاتخاذ قرار بشأن استئناف زيادات الإنتاج في أبريل/نيسان.

وأبقت أوبك في التقرير على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.34 مليون برميل يوميا في 2027 و1.38 مليون برميل يوميا هذا العام.

وتوقعات 2026 أعلى من توقعات جهات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية.

قالت أوبك في التقرير إن معدل إنتاج أوبك بلس بلغ 42.45 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2026 بانخفاض 439 ألف برميل يوميا عن ديسمبر/كانون الأول 2025، مدفوعا بتراجع في إنتاج كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

الأسعار ترتفع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بتصاعد المخاطر في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين أشارت عمليات السحب من مخزونات النفط الرئيسية إلى زيادة الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام 2.46% إلى 70.49 دولارا للبرميل، في وقت كتابة التقرير، وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.64% إلى 65.65 دولارا.

ونقلت رويترز عن جيوفاني ستاونوفو محلل النفط لدى بنك يو بي إس، قوله "يستمر التوتر المتزايد في الشرق الأوسط في دعم الأسعار، على الرغم من عدم حدوث أي انقطاع في الإمدادات حتى الآن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء، إن المحادثات مع الولايات المتحدة أعطت لطهران فرصة تقييم جدية واشنطن وأظهرت توافقا كافيا لمواصلة المسار الدبلوماسي.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صرح أمس الثلاثاء بأنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات بهدف تجنب صراع جديد.

وساهم تراجع الدولار بشكل طفيف في دعم الأسعار، إذ إن ارتفاع العملة الأمريكية عادة ما يضعف الطلب على النفط الخام من قبل المشترين بالعملات الأخرى.

كما تلقت أسعار النفط دعما من مؤشرات على تراجع الفائض، إذ استوعبت الأسواق بعض الفائض في الإمدادات الذي حدث في الربع الأخير من عام 2025.

وينتظر المتعاملون بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء. وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 13.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير/شباط الجاري.