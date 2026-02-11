أسهم الطاقة تقود البورصات الأوروبية إلى صعود قياسي

ارتفعت الأسهم الأوروبية بصورة قياسية عند الإغلاق اليوم الأربعاء بعد أن عوضت مكاسب الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية تراجع قطاعي التكنولوجيا والمالية، وسط تقييم لتقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة.

اختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة على ارتفاع 0.1% إلى 621.58 نقطة.

كان المؤشر القياسي يحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسات القليلة الماضية، في وقت يتجه فيه المستثمرون نحو قطاعات يُنظر إليها على أنها أقل عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد المخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه التكنولوجيا على بعض الصناعات.

أسهم الطاقة

قادت أسهم الطاقة المكاسب بارتفاعها 3.8% إلى أعلى مستوى لها منذ 2008. وارتفعت أسهم توتال إنرجيز 2.7% إلى مستويات لم تشهدها منذ 2024 بعد أن أعادت شركة النفط الفرنسية العملاقة تأكيد التزامها بتوسيع احتياطيات النفط والغاز، على الرغم من أنها قالت إنها ستخفض عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الأول إلى النصف.

وأسهم ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 2% في تعزيز هذا الاتجاه الصعودي.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التعدين 3% بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي استحدث وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى استقرار سوق العمل الذي قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

مع ذلك، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8% وأسهم شركات الإعلام 2.6%.

وهوت أسهم داسو سيستمز 20.8%، وهو أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق، بعد أن سجلت شركة تصنيع البرمجيات نموا في إيرادات الربع الأخير من العام الماضي خيب آمال المستثمرين.

وانخفضت أسهم شركات التأمين 1% وكانت أكبر الخاسرين على المؤشر الرئيسي منذ بداية الأسبوع.