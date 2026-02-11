اقتصاد|أسواق|ألمانيا

أسهم الطاقة تقود البورصات الأوروبية إلى صعود قياسي

Employees of the Stock Exchange stand in front of a display showing stock price movements in Athens, on Thursday, Feb. 5, 2015. Jittery investors dumped Greek shares Thursday after the European Central Bank tightened the screws on the country's banking system, piling pressure on the new anti-austerity government to seek a compromise with bailout creditors. Shares on the volatile Athens stock exchange dived nearly 10 percent on opening, but later recovered a bit and were trading about 6 percent down. European markets also dropped, with the Euro Stoxx 50 index down 0.6 percent. (AP Photo/Petros Giannakouris)
موظفان في بورصة أثينا أمام شاشة تعرض تحركات أسعار الأسهم (أسوشيتد برس)
Published On 11/2/2026
|
آخر تحديث: 23:11 (توقيت مكة)

حفظ

ارتفعت الأسهم الأوروبية بصورة قياسية عند الإغلاق اليوم الأربعاء بعد أن عوضت مكاسب الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية تراجع قطاعي التكنولوجيا والمالية، وسط تقييم لتقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة.

اختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة على ارتفاع 0.1% إلى 621.58 نقطة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

كان المؤشر القياسي يحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسات القليلة الماضية، في وقت يتجه فيه المستثمرون نحو قطاعات يُنظر إليها على أنها أقل عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد المخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه التكنولوجيا على بعض الصناعات.

أسهم الطاقة

قادت أسهم الطاقة المكاسب بارتفاعها 3.8% إلى أعلى مستوى لها منذ 2008. وارتفعت أسهم توتال إنرجيز 2.7% إلى مستويات لم تشهدها منذ 2024 بعد أن أعادت شركة النفط الفرنسية العملاقة تأكيد التزامها بتوسيع احتياطيات النفط والغاز، على الرغم من أنها قالت إنها ستخفض عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الأول إلى النصف.

LONDON, ENGLAND - APRIL 25: A trading board is displayed at the London Stock Exchange on April 25, 2025 in London, England. British stocks have partly rebounded after the United States' tariff announcements unleashed instability across global markets. The FTSE 100 index remains down from pre-tariff levels. (Photo by Carl Court/Getty Images)
مؤشر فوتسي البريطاني ارتفع خلال تعاملات اليوم (غيتي إيميجز)

وأسهم ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 2% في تعزيز هذا الاتجاه الصعودي.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التعدين 3% بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي استحدث وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى استقرار سوق العمل الذي قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

مع ذلك، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8% وأسهم شركات الإعلام 2.6%.

وهوت أسهم داسو سيستمز 20.8%، وهو أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق، بعد أن سجلت شركة تصنيع البرمجيات نموا في إيرادات الربع الأخير من العام الماضي خيب آمال المستثمرين.

وانخفضت أسهم شركات التأمين 1% وكانت أكبر الخاسرين على المؤشر الرئيسي منذ بداية الأسبوع.

إعلان
المصدر: رويترز + سي إن بي سي

إعلان