اقتصاد|نفط|ليبيا

5 شركات تفوز بتراخيص لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا

(R to L) Libya's Government of National Unity (GNU) Prime Minister Abdulhamid Dbeibah and Masoud Suleiman Musa , acting chairman of Libya's National Oil Corporation (NOC), attend a news conference announcing the first new grants of oil exploration and production licences in 17 years, in Libya's capital Tripoli on February 11, 2026.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومسعود سليمان رئيس مؤسسة النفط خلال المؤتمر الصحفي لإعلان التراخيص اليوم (الفرنسية)
Published On 11/2/2026
|
آخر تحديث: 19:00 (توقيت مكة)

حفظ

منحت ليبيا اليوم الأربعاء تراخيص تنقيب عن النفط والغاز إلى 5 شركات وتحالفات دولية، من بينها شيفرون وإيني وقطر للطاقة وريبسول، في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار سعيها لإنعاش القطاع رغم الانقسام السياسي في البلاد.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات لها منذ عام 2007، إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وحصلت إيني الإيطالية وقطر للطاقة على حقوق المنطقة البحرية 01، مما يعزز شراكة استراتيجية ممتدة في عدة مناطق بالبحر المتوسط.

وفاز تجمع شركات (كونسرتيوم) يضم شركة ريبسول الإسبانية وشركة إم أو إل المجرية وشركة تي بي أو سي التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية 07.

 

Masoud Suleiman Musa, acting chairman of Libya's National Oil Corporation (NOC), and other corporate represntatives pose for a family photo during a conference announcing the first new grants of oil exploration and production licences in 17 years, in Libya's capital Tripoli on February 11, 2026.
الإعلان عن أول جولة للعطاء العام لتراخيص النفط والغاز في طرابلس (الفرنسية)

وحصلت شركة شيفرون الأمريكية على رخصة استكشاف سرت إس4، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق الجنوبي، فازت إيتيو النيجيرية برخصة إم1، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا.

تنشيط قطاع النفط والغاز

وأقيمت مراسم الإعلان اليوم الأربعاء في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، ووزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق.

وقال سليمان في مؤتمر صحفي في طرابلس الأربعاء إن "إعادة تنشيط أعمال الاستكشاف وفتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة الليبي سيدعم أهداف دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات"، مؤكدا حرص المؤسسة الوطنية للنفط على إدارة جميع المراحل وفق أسس مهنية واضحة، أساسها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

Masoud Suleiman Musa, acting chairman of Libya's National Oil Corporation (NOC), speaks during a news conference announcing the first new grants of oil exploration and production licences in 17 years, in Libya's capital Tripoli on February 11, 2026.

مسعود سليمان خلال الإعلان عن تراخيص استكشاف النفط والغاز بمؤتمر صحفي في طرابلس (الفرنسية)كانت مؤسسة النفط أطلقت في مارس/آذار 2025 الجولة التي ضمت حينها 22 منطقة استكشافية منها 11 منطقة بحرية، معتبرة أن هذا الاتجاه "سيمثل فرصة لجذب الشركات المتخصصة والمساهمة في تطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد".

إعلان

بلغ عدد الشركات المسجلة والمؤهلة ضمن الجولة 29 شركة مشغلة وسبع شركات مستثمرة، وفق آلية معتمدة تتضمن مراحل الفرز والتقييم الفني والمالي.

وأعلن سليمان، خلال مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي عُقد في قطر مؤخرا، أن ليبيا تخطط لزيادة إنتاج الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف رفع الصادرات إلى أوروبا بحلول عام 2030، مع استهداف إنتاج يصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا.

وأكد وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق في مقابلة مؤخرا مع الجزيرة نت ما يلي:

  • ليبيا تمتلك أحد أكبر مخزونات الغاز في المنطقة.
  • الاحتياطيات التقليدية تقدر بنحو 70 تريليون قدم مكعب.
  • تتجاوز الموارد غير التقليدية 129 تريليون قدم مكعب، مع احتمالات وصولها إلى نحو 200 تريليون قدم مكعب.
  • خط أنابيب غرين ستريم الذي يربط مجمع مليتة في ليبيا بالسواحل الإيطالية عبر جزيرة لامبيدوزا، يعمل حاليا بأقل من 20% من طاقته التصديرية، ويمكن التوسع في التصدير من خلاله.
المصدر: الألمانية + رويترز

إعلان