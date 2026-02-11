نصف كيلو بدل الكيلو.. السوريون يتأقلمون مع الأسعار قبل رمضان

تشهد أسواق دمشق، وبالأخص سوق البزوريات الشهير، نشاطا متزايدا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وسط تساؤلات بشأن الأسعار وتوفر المواد الأساسية، وقدرة المواطنين على الشراء.

مراسل "الجزيرة مباشر" قام بجولة في أسواق دمشق رصدت تجهيزات الأهالي لرمضان قبل أسبوع تقريبا، والتفاوت بين القدرة الشرائية للمواطنين وحركة السوق بشكل عام.

يقول أحد المواطنين، إن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ في بعض الأصناف، لكن المواد متوفرة بكثرة. وأوضح أن المواطنين يقتصرون على شراء الضروريات، في حين أصبح شراء الكماليات شبه مستحيل، موضحا أن البعض يضطر لشراء نصف كيلو أو ربع كيلو بدلا من الكيلوغرام الكامل.

وأضاف "سابقا كنا نشتري بالكيلوغرامات، أما الآن فقد أصبحنا نشتري بكميات قليلة جدا.. كل شيء مرتبط بسعر الدولار، لكن رمضان يظل شهرا كريما، ونستقبل المساعدات بحمد الله".

من جانبه، رأى أحد المارة في السوق أن الوضع جيد نسبيا والأجواء مبشرة. وقال إن العائلات بدأت بالتجهيز التدريجي وشراء المؤونة، مضيفا "رمضان في الشام له ميزات خاصة، حيث تزداد العزائم واللقاءات العائلية، فهو شهر الكرم والفضل".

أما أحد الباعة في سوق البزوريات، فأوضح أن الأسعار في الأيام الأخيرة لم ترتفع، بل انخفض سعر بعض الأصناف، وقال إن حركة السوق ازدادت مع اقتراب الشهر، لكن القدرة الشرائية لا تزال محدودة لدى الكثير من الزبائن.

السيولة والقدرة الشرائية

وأشار أحد الزبائن إلى أن الأسعار مقارنة بالعام الماضي مستقرة تقريبا، لكن مشكلة السيولة تقيد القدرة الشرائية.

وأضاف أن الأهالي يركزون على شراء اللوازم الأساسية للمطبخ، مثل الأرز والسكر والمكسرات والبهارات، إضافة إلى مشروبات رمضان التقليدية.

وتظهر جولة "الجزيرة مباشر" أن الأجواء الرمضانية في دمشق القديمة ما زالت محافظة على أصالتها وروحها، من أذان الجامع الأموي الجماعي إلى أصوات المسحراتي والزيارات العائلية، ما يضفي طابعا روحانيا وجماليا على العاصمة السورية رغم الضغوط الاقتصادية.