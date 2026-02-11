رئيسة المفوضية الأوروبية: آن الأوان لاستقلال أوروبا اقتصاديا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنتاج والتنافسية لضمان استقلالها اقتصاديا.

وأكدت المسؤولة الأوروبية، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، على ضرورة وضع حد لاعتماد القارة على آخرين لأن ذلك يمكن أن يستخدم كسلاح ضدها، موضحة أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج في القارة، وتوسيع شبكة الموردين والشركاء الموثوقين وخلق سلاسل إمداد بديلة وعقد شراكات جديدة لفتح المزيد من الأسواق.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد عقد عدة اتفاقات مع المكسيك وإندونيسيا وسويسرا، واتفاقية الشهر الماضي مع تكتل دول أمريكا الجنوبية (ميركوسور)، وكذلك "أم الاتفاقات"، التي وقعتها مع الهند قبل أسبوعين، مضيفة أنها تعمل على عقد المزيد من الاتفاقات الجديدة مع دول أخرى.

الحواجز بين دول الاتحاد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية -في كلمتها- عزمها اقتراح نظام جديد يضمن سلسلة موحدة من القواعد والقوانين، التي ستطبق عبر كل دول الاتحاد، بهدف تسهيل عمل الشركات وتسريع العمليات عبر الحدود.

وقالت إن الاتحاد هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنه مكبل بالحواجز واختلاف النظم المالية بين دوله، داعية دول التكتل إلى تقليل تلك الحواجز والتركيز على السوق الموحدة.

إنتاج الطاقة

وفيما يتعلق بالطاقة، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى ضرورة التكامل فيما بينها في إنتاج الطاقة، من أجل خفض أسعارها.

وقالت إن على دول الاتحاد ضخ مزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة منخفضة الكربون، مشيرة إلى أن دول الاتحاد، وللمرة الأولى، أنتجت كهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أكثر من تلك المولدة عن طريق الوقود الأحفوري.

ودعت المسؤولة الأوروبية دول الاتحاد إلى توحيد المعايير وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف بينها، من أجل تعزيز ودعم القدرات الإنتاجية في أوروبا، مؤكدة أن هناك ضرورة ملحة للتحرك بسرعة.