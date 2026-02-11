الاتحاد الأوروبي يعفي أول سيارة كهربائية صينية من رسوم بـ20.7%

منحت بروكسل أول إعفاء من الرسوم التعويضية لسيارة كهربائية مصنعة في الصين، بعدما قبلت المفوضية الأوروبية طلب شركة "فولكس فاغن (أنهوي) أوتوموتيف" بيع طراز "كوبرا تافاسكان" داخل الاتحاد الأوروبي "بسعر يساوي أو يتجاوز حدا أدنى مقترحا للاستيراد"، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وتعفي الخطوة شركة "فولكس فاغن (أنهوي) أوتوموتيف" -الفرع التصنيعي للمجموعة في الصين- من دفع الرسم التعويضي البالغ 20.7% المفروض على الطراز منذ عام 2024، بعدما التزمت بـ"حصة استيراد" محددة وبالاستثمار في "مشاريع كبيرة مرتبطة ببطاريات المركبات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي"، بحسب بلومبيرغ.

ولم تكشف المفوضية عن تفاصيل الحد الأدنى للسعر أو حجم الحصة المتفق عليها، فيما كانت الشركة قد قدمت طلبها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصفت بلومبيرغ الاتفاق بأنه "أول صفقة" ضمن النظام الأوروبي الجديد الذي يتيح لشركات السيارات التقدم بطلبات إعفاء لكل طراز كهربائي مصنوع في الصين، مشيرة إلى أن الإطار الذي أُعلن الشهر الماضي "يشير إلى تهدئة كبيرة في التوترات التجارية بين بروكسل وبكين" مع تمكين الاتحاد الأوروبي من "تأمين تعهدات استثمارية" وحماية صناعته المحلية من تدفق السيارات منخفضة التكلفة.

ويأتي الإعفاء في وقت تضخ فيه فولكس فاغن مليارات الدولارات في منشأتها بمقاطعة أنهوي الصينية، وهو ما يرجّح أن "يعزز الهوامش" التي تضررت بفعل هيكل الرسوم الأصلي، وفق بلومبيرغ، في خطوة قد تفتح الباب أمام شركات أخرى مثل "بي واي دي" لاتباع المسار ذاته نحو السوق الأوروبية.