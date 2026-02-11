ارتفاع طفيف للذهب.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الأربعاء

سجل الذهب والفضة ارتفاعا طفيفا، اليوم الأربعاء، ⁠مع ⁠انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في ⁠المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 5038.73 دولارا للأوقية (الأونصة).

وكسبت ‌الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 81.49 دولارا، بعد انخفاضها بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6720 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: