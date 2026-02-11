اتفاق دولي لإعادة تأهيل محطة دير علي الكهربائية في سوريا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقيع اتفاقية تمويل مع حكومتي إيطاليا والنرويج بقيمة 10.7 ملايين دولار لإعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف دمشق، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية للطاقة وتحسين استقرار الإمدادات في عدد من المحافظات السورية، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال صيانة عاجلة للتوسعة الثانية في المحطة، إلى جانب توريد وتركيب قطع غيار أساسية، وتدريب الكوادر الفنية المحلية بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة أعمال الصيانة مستقبلا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في استعادة نحو 120 ميغاوات من القدرة التوليدية، بما ينعكس إيجابا على أكثر من مليوني شخص في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء.

أكبر منشآت إنتاج الكهرباء

وتعد محطة دير علي الحرارية -الواقعة جنوب العاصمة دمشق– واحدة من أكبر منشآت إنتاج الكهرباء في البلاد، إذ تصل قدرتها الإجمالية إلى نحو 1500 ميغاوات.

وكان مشروع التوسعة الثانية قد بدأ عام 2011 ودخل التشغيل التجريبي في 2019، مضيفا نحو 750 ميغاوات للشبكة الكهربائية بكلفة قاربت 670 مليون يورو (800 مليون دولار).

ويأتي هذا المشروع في سياق جهود أوسع لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء السوري، الذي يضم عددا من المحطات الإستراتيجية مثل محطات جندر وحلب الحرارية وبانياس والزارة، إضافة إلى سد الفرات الكهرومائي في الطبقة، والتي تشكل مجتمعة العمود الفقري لإمدادات الطاقة في البلاد رغم الأضرار التي لحقت ببعضها خلال سنوات الحرب.

اتفاقيات متعددة

وأمس الثلاثاء وقع القائم بأعمال السفارة اليابانية في دمشق، أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا محمد صديق مضوي، المذكرات الخاصة بالمنحة اليابانية المقدمة لسوريا، والبالغة 1.952 مليار ين ياباني (نحو 12.4 مليون دولار)، لتنفيذ مشروع "تعزيز استقرار إمدادات الطاقة في المناطق المتضررة من النزاع".

وفي مايو/أيار الماضي وُقعت في دمشق مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية وتحالف شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد بقيمة 7 مليارات دولار شملت شركات أورباكون القابضة القطرية، وشركة "بور إنترناشونال" الأمريكية، وشركتي كاليون وإنيرجي التركيتين.