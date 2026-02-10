اقتصاد|طاقة|الهند

الهند تصادر 3 ناقلات بأول تحرك ضد أسطول الظل

المصدر: حساب خفر السواحل الهندي على إكس https://x.com/IndiaCoastGuard/status/2019989306551533989?s=20 إحدى سفن أسطول الظل التي أعلن خفر السواحل الهندي عن مصادرتها نص المنشور: On 06 Feb 26, @IndiaCoastGuard busted an International oil-smuggling racket in a meticulously coordinated sea–air operation. The syndicate exploited mid-sea transfers in international waters to move cheap oil from conflict ridden regions to motor tankers, evading duties owed to coastal states. Acting on tech enabled surveillance and data-pattern analysis, #ICG intercepted three suspect vessels approx 100 NM west of #Mumbai. Sustained rummaging, electronic data corroboration, and crew interrogation exposed the modus operandi and a global handler network. The vessels known to frequently change identity, are being escorted to #Mumbai for further legal action, reinforcing India’s role as a net provider of maritime security and guardian of the rules based international order.
إحدى سفن أسطول الظل التي أعلن خفر السواحل الهندي مصادرتها (حساب خفر السواحل الهندي على إكس)
Published On 10/2/2026
آخر تحديث: 21:53 (توقيت مكة)

صادرت قوات خفر السواحل في الهند ثلاث ناقلات نفط قالت إنها متورطة في تهريب النفط، في أول مؤشر على تشدد نيودلهي إزاء ما يُعرف بأسطول الظل.

وقالت خفر السواحل إن السفن الثلاث جرى ضبطها، الجمعة الماضية، في المياه قبالة مدينة مومباي، موضحة في منشور على منصة "إكس" أنها "فككت شبكة دولية لتهريب النفط"، وأن هذه السفن كانت معروفة بـ "تغيير هويتها بشكل متكرر".

الإجراء الأول

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة على قطاع الشحن البحري الهندي، قولها إن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها نيودلهي إجراء من هذا النوع، في وقت تقود فيه الولايات المتحدة وأوروبا جهودا لتشديد الرقابة على السفن التي تنقل نفطا خاضعا للعقوبات.

تُظهر بيانات القطاع أن العديد من ناقلات "أسطول الظل" لديها وثائق دون المستوى المطلوب، وترفع أعلاما لا تظهر انتماءها الحقيقي لدولها، فضلًا عن ضعف الصيانة، ما يشكل مخاطر أمنية وملاحية، حسب بلومبيرغ.

تأتي الخطوة من جانب الهند في ظل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على نيودلهي لوقف استيراد الخام الروسي، ضمن تفاهمات مرتبطة بخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الدولة الآسيوية.

وكانت الهند أعلنت في مطلع العام الماضي أنها لن تسمح للناقلات الخاضعة للعقوبات بتفريغ شحناتها في موانئها.

السفن الثلاث

لم تكشف خفر السواحل عن أسماء السفن المصادَرة، لكنها نشرت صورا لها، تطابقت، وفق منصة تتبع السفن "مارين ترافيك" مع ناقلات تحمل أسماء "تشيلترن" و"أسفلت ستار" و"ستيلار روبي".

وأكدت منصة تتبع السفن "تانك تراكر" تحديد الناقلات نفسها عبر أرقام التعريف الدولية الفريدة المكونة من 7 أرقام.

وحسب بلومبيرغ، فإن السفن الثلاث كانت خاضعة لعقوبات فرضتها واشنطن العام الماضي، على خلفية ارتباطها بتجارة النفط الإيراني.

ويُطلق مصطلح "أسطول الظل" على مجموعة تُقدَّر بنحو 1500 ناقلة للنفط الروسي والإيراني والفنزويلي حول العالم.

وكانت السلطات الماليزية أفرجت في وقت سابق من هذا الشهر عن ناقلتين قديمتين، احتجزتهما بسبب تنفيذ عملية نقل نفط من سفينة إلى أخرى دون تصريح.

المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

