"مرسى المغرب" تتوسع أفريقياً بإدارة أكبر موانئ ليبيريا

توسعت شركة مرسى المغرب في أفريقيا من خلال اتفاق جديد، اليوم الثلاثاء، مع الهيئة الوطنية للموانئ الليبيرية لإدارة ميناء مونروفيا – وهو الأكبر في البلاد – اعتبارا من النصف الأول من العام الجاري.

وبموجب الاتفاق ستتولى شركة "مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستكس" التابعة لمرسى المغرب أعمال إعادة التأهيل ونشر معدات الموانئ، وتوفير الخبرة في مناولة البضائع السائبة لتشغيل رصيفين في الميناء الليبيري.

وتستهدف مرسى المغرب في مرحلة ثانية إبرام اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة في ميناء مونروفيا، والتي ستتعامل مع غالبية التدفقات التجارية في ليبيريا.

ارتفع سهم مرسى المغرب المدرج في بورصة الدار البيضاء 1.36% إلى 895 درهم (98.04 دولارا)، وقت إعداد هذا التقرير.

ميناء مونروفيا

ميناء مونروفيا يلعب دورا محوريا في قطاع الموانئ الليبيرية، حسب بيان الشركة المغربية، وباعتباره الميناء الرئيسي للمياه العميقة في البلاد، فإنه يستقبل غالبية حركة الاستيراد والتصدير، ما يجعله البوابة البحرية الأساسية للاقتصاد الليبيري.

وتدير مرسى المغرب 34 محطة في 20 ميناء، وتتعامل مع أكثر من 60 مليون طن من البضائع سنويا.

وستصبح ليبيريا الموقع الثالث في أفريقيا للشركة المغربية، والتي صارت أحدث شركة مغربية تطلق استثمارات في القارة، بعد بنوك مغربية، وشركة المكتب الشريف للفوسفاط وشركة "مناجم" للتعدين.

وفي العام الماضي، أعلنت مرسى المغرب عن خطط للتوسع في غرب وشرق أفريقيا، بما في ذلك محطتان في ميناء كوتونو في بنين ومحطة للنفط والغاز في جيبوتي.

واستحوذت مرسى المغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي على حصة 45% في شركة "بولودا ماريتيم تيرمينالز" الإسبانية، وهي فرع من شركة بولودا كوربوريشن ماريتيم، مقابل 80 مليون يورو (94 مليون دولار).

البيانات المالية

وحسب آخر البيانات المالية المنشورة، حققت "مرسى المغرب" ارتفاعا في حركة البضائع المتداولة للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتلامس 50.7 مليون طن، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

وزادت الإيرادات خلال الفترة نفسها على أساس سنوي 16% لتصل إلى 4.305 مليار درهم (471.58 مليون دولار)، مدفوعة بزيادة حركة الحاويات المحلية، ودمج خدمات لوجستية جديدة ضمن المحفظة التشغيلية.