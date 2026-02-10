وظائف في مشروع الضبعة النووي بمصر برواتب 35 ألف جنيه.. إليك تفاصيل التقديم

أعلنت وزارة العمل المصرية، بالتعاون مع شركة "نيكيمت" إحدى شركات مشروع الضبعة النووية، بدء التقديم على فرص عمل لعدد من المهن في المشروع بمحافظة سوهاج، وذلك برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه (نحو 750 دولارا).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التقديم سيبدأ من يوم الخميس 12 فبراير/شباط 2026 ويستمر حتى الأربعاء 18 من الشهر نفسه (باستثناء يومي الجمعة والسبت).

ويمكن للراغبين في العمل التقديم مباشرة بمقر مركز تدريب سوهاج -حي الكوثر- امتداد شارع مكتب البريد، أو عن طريق الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index



وبحسب مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في الوزارة، فإن الفرص المتاحة تشمل المهن التالية:

حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، وذلك برواتب تبدأ من 14 ألفا و250 جنيها (300 دولار).

لحام أرجون برواتب تبدأ من 35 ألف جنيه.

لحام كهرباء برواتب تبدأ من 25 ألف جنيه (530 دولارا).

ويتضمن العمل في المشروع حزمة من المزايا الأخرى، تشمل:

توفير 3 وجبات يومية وسكن ملائم ومياه.

توفير المواصلات الداخلية من وإلى مواقع العمل.

نظام عمل (24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة).

هذا بالإضافة إلى تحديد رواتب مميزة لأصحاب الكفاءات والمهارات المهنية العالية.

ويعتبر مشروع الضبعة النووي أحد المشروعات القومية الإستراتيجية في مصر، حيث تمثل محطة الضبعة مشروع مصر النووي، وتتكون من 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم المفاعلات الأخرى تباعا.