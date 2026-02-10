كم تبلغ ثروة إبستين ومن أبرز الورثة؟

تحولت ثروة الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية والمتهم بالاتجار بالقاصرات جيفري إبستين بعد وفاته إلى ملف مالي وقانوني معقّد، تشابكت فيه قضايا التركات والتعويضات، وسط مطالبات عشرات الضحايا بحقوقهم، مما فتح بابا واسعا من الأسئلة حول إدارة أمواله والجهات المرتبطة بها.

وسلط إنفوغراف للجزيرة الضوء على مسار ثروة هذا الملياردير الأمريكي المدان بتهم الاتجار الجنسي، ومصادر الأموال التي جمعها بعيدا عن الأضواء.

ونقلت تقديرات مجلة فوربس عن وثيقة قضائية أن ثروة إبستين قد بلغت 600 مليون دولار، وذلك عند وفاته في أغسطس/آب 2019.

وتحصّل إبستين على 490 مليون دولار من ثروته بين عامي 1999 و2018 من عمله مع واكسنر وبلاك، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة غارديان البريطانية.

وبلغت تركة إبستين 380 مليون دولار في شكل نقد واستثمارات، وذلك حسب وثائق التركة التي كشفت عنها مجلة فوربس، بينما بلغت مبالغ ضريبية مستعادة حصلت عليها التركة 112 مليون دولار، وفق شركة ويلث مانجمينت.

أما بخصوص العقارات التي بيعت لصالح التركة، فشملت قصرا مكونا من 7 طوابق في مانهاتن، ومزرعة في ولاية نيومكسيكو تقدر مساحتها بـ7500 فدان، وذلك وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وذلك إضافة إلى عقار في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية تقدر مساحته بـ1400 قدم مربعة، حسب نيويورك تايمز، فضلا عن شقة فاخرة في باريس بقيمة 10 ملايين يورو، حسب موقع بلومبيرغ.

وشملت العقارات التي بيعت لصالح التركة أيضا جزيرتين في الكاريبي، وفق موقع ذا ديلي بيست الأمريكي .

وبخصوص الوصية التي تركها إبستين، بلغ عدد المستفيدين الذين شملتهم هذه الوصية 40 شخصا، وفق نيويورك تايمز، من بينهم خطيبته المحتملة البيلاروسية كارينا شولياك، التي أوصى لها بـ100 مليون دولار، وحصل كل من شريكته غيلين مكسويل وأخوه مارك إبستين على 10 ملايين دولار، وفق "إيه بي سي نيوز".

وأوصى إبستين بـ50 مليون دولار لتغطية أتعاب محاميه دارين إنديك، و25 مليون دولار لتغطية أتعاب المحاسب الخاص ريتشارد كان، حسب ما كشفت عنه "إيه بي سي نيوز".

وبشأن التعويضات، وُزع من التركة على الضحايا ما بين 125 و175 مليون دولار، حسب حكومة جزر العذراء الأمريكية ونيويورك تايمز و"إن بي سي نيوز".

كذلك تمت تسوية 105 ملايين دولار مع حكومة جزر العذراء، حسب بيان وزارة العدل في هذه الجزر.

ويشير تقدير قضائي حديث إلى أن ما تبقى من التركة يبلغ 127 مليون دولار، وفق "إيه بي سي نيوز".