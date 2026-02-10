فنزويلا تصدر أول شحنة نفط لإسرائيل منذ 6 سنوات

تُرسل فنزويلا أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ 6 سنوات، مع استئناف صادراتها بعد أن اعتقلت قوات أمريكية على رئيسها نيكولاس مادورو.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الصفقة لم تكشف هويتها قولها إن الشحنة تُنقل إلى مجموعة بازان، أكبر شركة لتكرير النفط الخام في فنزويلا.

في مطلع العام، اعتقلت قوات أمريكية مادورو، وأعلنت إدارة ترامب أنها ستتولى مبيعات النفط الفنزويلي.

تكتم إسرائيلي

ولا تُعلن إسرائيل عن مصادر نفطها الخام، وقد تختفي ناقلات النفط أحيانًا من أنظمة التتبع الرقمية بمجرد اقترابها من موانئ البلاد.

وعند وصول الشحنة، ستكون أول شحنة من نوعها منذ منتصف عام 2020، عندما استوردت إسرائيل حوالي 470 ألف برميل، وفقًا لبيانات شركة "كيبلر".

تُعدّ هذه الصفقة أحدث مؤشر على كيفية تأثير غياب الرئيس الفنزويلي المعتقل مادورو عن ممارسة مهامه على توجيه تدفقات النفط الفنزويلي.

ففي السنوات الماضية، كان معظم إنتاج فنزويلا يُباع في الصين، ولكن في الشهر الماضي بيعت شحنات نفطية من فنزويلا إلى مشترين في الهند وإسبانيا والولايات المتحدة.