افتتاح معرض "أهلا رمضان" في القاهرة بتخفيضات 25%.. تعرَّف على الأسعار

افتتاح معرض "أهلا رمضان" في القاهرة بتخفيضات 25%.. تعرَّف على الأسعار
افتتح محافظ القاهرة إبراهيم صابر ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر شرقي القاهرة، الذي يقام حتى 19 فبراير/شباط الجاري.
وأكد المحافظ أن هذا المعرض يأتي في إطار "خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق" خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك، بحسب بيان على صفحة المحافظة.
ويقام المعرض على مساحة 3500 متر مربع، ويشارك فيه نحو 120 عارضا من كبرى الشركات والمنتجين.
ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.
ويوفر المعرض مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز وبقوليات وياميش رمضان، إضافة إلى منتجات أخرى، بنسب تخفيض تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار السوق.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طرح جهاز "مستقبل مصر" مجموعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة داخل المعرض، إذ بلغت ما يلي:
- الأرز المعبأ وزن 1 كيلوغرام بسعر 23 جنيها
- السكر المعبأ وزن 1 كيلوغرام بسعر 25 جنيها
- زيت الطعام سعة 700 مليمتر بسعر 48 جنيها
- زيت الخليط بسعة 900 مليمتر بسعر 60 جنيها
- زيت 1 لتر بسعر 65 جنيها
كما جاءت أسعار اللحوم المعروضة من الشركة المصرية للحوم والدواجن ما يلي:
- لحم مكعبات، سعر الكيلوغرام 245 جنيها بدلا من 255 جنيها
- لحوم مجمدة هندية، سعر الكيلوغرام 245 جنيها بدلا من 260 جنيها
- لحوم سودانية طازجة، سعر الكيلوغرام 310 جنيهات
- بط عابد، سعر الكيلوغرام 120 جنيها
- دواجن مجمدة برازيلية وزن 1 كيلوغرام، بسعر 100 جنيه بدلا من 115 جنيها
- صدور مخلية 1 كيلوغرام بسعر 195 جنيها
- شيش طاووق 1 كيلوغرام بسعر 195 جنيها
وبلغ سعر كيلو السكر الأبيض في المعرض من شركة السكر والصناعات التكاملية 28.5 جنيها بدلا من 30 جنيها.
أسعار الدواجن والأسماك في المعرض للكيلوغرام:
- الدواجن المجمدة: 130 جنيها
- السمك البلطي البلدي: 90 جنيها
- السمك البوري: 195 جنيها
- سمك المكرونة البلدي: 195 جنيها
- الجمبري: 540 جنيها
- الرنجة: 175 جنيها
- فيليه قشر بياض: 405 جنيهات
- سمك المكرونة المستورد: 105 جنيهات
أسعار "كرتونة رمضان"
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 نماذج لـ"كرتونة رمضان" داخل المعرض، بالمكونات والأسعار التالية:
- كرتونة بسعر 150 جنيها: تضم 7 أصناف (كيلو سكر – كيلو أرز – صلصة 300 غرام – 2 مكرونة 350 غرام – عبوة زيت 700 ملي – شاي 40 غرام – 2 ملح 300 غرام).
- كرتونة بسعر 200 جنيه: تضم 9 أصناف (كيلو سكر – كيلو أرز – صلصة 300 غرام – 2 مكرونة 350 غرام – زيت 700 ملي – شاي 40 غرام – 2 ملح 300 غرام – عدس 500 غرام – فول 500 غرام).
- كرتونة بسعر 300 جنيه: تضم 10 أصناف (2 كيلو سكر – 2 كيلو أرز – صلصة 300 جرام – 2 مكرونة 350 غرام – زيت 700 ملي – 2 شاي 40 غرام – 2 ملح 300 غرام – كيلو تمر – فول 500 غرام – سمنة 350 غرام).