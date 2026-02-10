افتتاح معرض "أهلا رمضان" في القاهرة بتخفيضات 25%.. تعرَّف على الأسعار

افتتح محافظ القاهرة إبراهيم صابر ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر شرقي القاهرة، الذي يقام حتى 19 فبراير/شباط الجاري.

وأكد المحافظ أن هذا المعرض يأتي في إطار "خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق" خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك، بحسب بيان على صفحة المحافظة.

ويقام المعرض على مساحة 3500 متر مربع، ويشارك فيه نحو 120 عارضا من كبرى الشركات والمنتجين.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويوفر المعرض مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز وبقوليات وياميش رمضان، إضافة إلى منتجات أخرى، بنسب تخفيض تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار السوق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، طرح جهاز "مستقبل مصر" مجموعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة داخل المعرض، إذ بلغت ما يلي:

الأرز المعبأ وزن 1 كيلوغرام بسعر 23 جنيها

السكر المعبأ وزن 1 كيلوغرام بسعر 25 جنيها

زيت الطعام سعة 700 مليمتر بسعر 48 جنيها

زيت الخليط بسعة 900 مليمتر بسعر 60 جنيها

زيت 1 لتر بسعر 65 جنيها

كما جاءت أسعار اللحوم المعروضة من الشركة المصرية للحوم والدواجن ما يلي:

لحم مكعبات، سعر الكيلوغرام 245 جنيها بدلا من 255 جنيها

لحوم مجمدة هندية، سعر الكيلوغرام 245 جنيها بدلا من 260 جنيها

لحوم سودانية طازجة، سعر الكيلوغرام 310 جنيهات

بط عابد، سعرالكيلوغرام 120 جنيها

دواجن مجمدة برازيلية وزن 1 كيلوغرام، بسعر 100 جنيه بدلا من 115 جنيها

صدور مخلية 1 كيلوغرام بسعر 195 جنيها

شيش طاووق 1 كيلوغرام بسعر 195 جنيها

وبلغ سعر كيلو السكر الأبيض في المعرض من شركة السكر والصناعات التكاملية 28.5 جنيها بدلا من 30 جنيها.

أسعار الدواجن والأسماك في المعرض للكيلوغرام:

الدواجن المجمدة: 130 جنيها

السمك البلطي البلدي: 90 جنيها

السمك البوري: 195 جنيها

سمك المكرونة البلدي: 195 جنيها

الجمبري: 540 جنيها

الرنجة: 175 جنيها

فيليه قشر بياض: 405 جنيهات

سمك المكرونة المستورد: 105 جنيهات

أسعار "كرتونة رمضان"

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 نماذج لـ"كرتونة رمضان" داخل المعرض، بالمكونات والأسعار التالية: