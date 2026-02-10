اقتصاد|بيئة ومناخ

تقرير دولي يحذر الشركات: أنقذوا الطبيعة الآن وإلا ستنقرضون قبل الكائنات

BOLTON, UNITED KINGDOM - JUNE 24: Treated effluent flowing into the River Irwell from the Bolton Wastewater Treatment Works operated by United Utilities Ltd on June 24, 2025 in Bolton, United Kingdom. Water companies will now have to use nature-based solutions when managing wastewater, as the The Water (Special Measures) Act 2025 comes Into Force. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
التقرير يوضح مخاطر فقدان الطبيعة على الأعمال التجارية (غيتي)
حذر تقرير دولي مهم من أن النزيف المستمر في التنوع البيولوجي لم يعد أزمة بيئية فحسب، بل أصبح تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، داعيا الشركات إلى التحرك الفوري لحماية الطبيعة وإلا فإنها قد تواجه هي نفسها خطر "الانقراض".

التقييم أجرته المنصة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي (IPBES) واستغرق إعداده ثلاث سنوات وأقرته أكثر من 150 حكومة، ومن المتوقع أن يوجه صناعة السياسات في قطاعات اقتصادية متعددة خلال السنوات المقبلة.

شارك في إعداد التقرير 79 خبيرا من مختلف دول العالم، وهو ما يمنحه ثقلا علميا وحكوميا يجعله مرجعا أساسيا لصناع القرار والشركات على حد سواء.

حوافز معطوبة ودعم مؤسسي ضعيف

يشير التقرير إلى أن الطريق نحو اقتصاد يحترم الطبيعة ما زال مليئا بالعقبات، أبرزها:

  • الحوافز غير الكافية أو التي تؤتي نتائج عكسية.
  • ضعف الدعم المؤسسي.
  • تراخي إنفاذ القوانين.
  • الفجوات "الكبيرة" في البيانات.

وكلها عوامل تبطئ التقدم في حماية التنوع البيولوجي.

KOH CHANG, THAILAND - JUNE 08: A sign that reads "keep the sea plastic free" is displayed at a World Ocean Day Beach Clean Up event on June 08, 2025 in Koh Chang, Thailand. To mark World Ocean Day, Thailand launched a 30-island cleanup campaign, with the largest effort taking place on Koh Chang. Volunteers, dive teams, national park staff, and local groups collected and sorted marine debris from beaches, mangroves, and piers to promote recycling and protect ocean ecosystems. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)
لافتة في إحدى الفعاليات كتب عليها "حافظوا على البحر خاليا من البلاستيك"(غيتي)

الفجوة بين التمويل والحقيقة

ويرتكز التقييم على تعهدات أطلقتها الدول في عام 2024 تقضي بحماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، إلى جانب خطة أعلنت العام الماضي لإنفاق 200 مليار دولار على جهود حماية الطبيعة.

لكن التقرير ينبه إلى أن هذا المبلغ ما زال أقل بكثير من التدفقات المالية الهائلة التي تذهب إلى أنشطة تضر بالنظم البيئية وتسرع فقدان التنوع البيولوجي.

جمع آلاف المصادر وتحذير للشركات

يقول البريطاني مات جونز، وهو أحد ثلاثة شاركوا في رئاسة عملية إعداد التقييم، إن التقرير "يعتمد على آلاف المصادر ويجمع سنوات من البحث والممارسة في إطار متكامل واحد يوضح مخاطر فقدان الطبيعة على الأعمال التجارية والفرص المتاحة للأعمال التجارية للمساعدة في عكس هذا الاتجاه".

ويضيف جونز أن على الشركات والجهات الفاعلة الرئيسية أن تقرر الآن "يمكن للشركات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى أن تقود الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة أو أن تخاطر في نهاية المطاف بمواجهة الانقراض، سواء بالنسبة للأنواع في الطبيعة، أو ربما بالنسبة لها هي نفسها".

An aerial view shows tons of waste filling the Drina river in Visegrad, Bosnia, Thursday, Feb. 5, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)
يوصي التقرير الشركات بأن تقود الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة (أسوشيتد برس)

ما المطلوب من الشركات أن تفعله الآن؟

يوضح التقرير أن على الشركات ألا تنتظر مزيدا من التحذيرات، بل يمكنها التحرك فورا عبر:

  • وضع أهداف طموحة لحماية الطبيعة ودمجها في استراتيجياتها الأساسية.
  • تعزيز عمليات التدقيق والرصد وتقييم الأداء فيما يخص تأثيرها على البيئة.
  • الابتكار في المنتجات والعمليات والخدمات بما يقلل من الضغط على النظم البيئية ويخلق فرصا تجارية جديدة قائمة على الاستدامة.
المصدر: رويترز

