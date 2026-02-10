تعتزم ألفابت، الشركة الأم لغوغل، تسعير سندات نادرة لأجل 100 عام من أجل تمويل برامج الذكاء الاصطناعي، وفق مذكرة صادرة عن مدير الإصدار الرئيسي اطلعت عليها وكالة رويترز.

ويعد هذا النوع من السندات خطوة غير مسبوقة لقطاع التكنولوجيا منذ فقاعة شركات الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، مع لجوء الشركات الكبرى بشكل متزايد إلى أدوات الدين لتمويل توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وحسب المذكرة، ستبيع ألفابت سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 5.5 مليارات جنيهات (نحو 7.53 مليارات دولار) ضمن صفقة من خمس شرائح، على أن تهدف شريحة السندات لأجل 100 عام إلى جمع مليار جنيه (نحو 1.37 مليار دولار).

ووفقا لتقارير إعلامية، يعد هذا الإصدار الأول من نوعه في قطاع التكنولوجيا منذ طرح شركة موتورولا سندات مماثلة عام 1997.

سندات بسبع شرائح

وفي سياق متصل، باعت ألفابت أيضا سندات أخرى بقيمة 20 مليار دولار ضمن طرح من سبع شرائح اليوم الثلاثاء لتمويل برنامج الذكاء الاصطناعي، بآجال استحقاق على فترات تمتد بين عامي 2029 و2066.

ويعد إصدار سندات تمتد آجالها لقرن أمرا نادرا في أسواق الدين، إذ ازداد اللجوء إلى هذا النوع من الإصدارات خلال فترة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، قبل أن تتراجع بشكل حاد بعد عام 2022 مع اتجاه البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية عقب جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، قال جيسون غرانت، كبير مسؤولي الاستثمار في "بنك بي إن واي" (BNY)، إن "الفترة الراهنة تشهد تحولا استثنائيا تقوده التغيرات التكنولوجية المتسارعة"، في إشارة إلى الضغوط التمويلية المتزايدة المصاحبة لموجة الذكاء الاصطناعي.

وأثار التحول المتزايد لشركات التكنولوجيا الكبرى نحو سوق السندات مخاوف لدى المستثمرين، في ظل عدم مواكبة العوائد المتحققة حتى الآن لحجم الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، مع تسجيل مكاسب إنتاجية محدودة لدى الشركات التي اعتمدت هذه التقنيات.

إنفاق 2026

وبحسب حسابات رويترز، يتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لكل من ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا ما لا يقل عن 630 مليار دولار هذا العام، يتركز معظمها على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي.

وقفزت إيرادات ألفابت 18% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2025، ليتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية 400 مليار دولار للمرة الأولى منذ تأسيسها في 1998.

وحققت ألفابت أرباحا بلغت 34.5 مليار دولار في الربع الأخير، وجاءت هذه الأرباح القوية في ظل رفع الشركة نفقاتها لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة إنفاقا رأسماليا يتراوح بين 175 و185 مليار دولار في 2026، أي ضعف إنفاقها خلال العام الماضي لتلبية طلب العملاء على منتجات الذكاء الاصطناعي.