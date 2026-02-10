أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، عالميا لكنه ظل فوق 5000 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في ⁠المعاملات الفورية بـ0.7% إلى 5022 دولارا للأوقية. كما تراجعت الفضة بـ3% إلى 80.83 دولارا للأوقية.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6780 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: