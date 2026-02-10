فيراري: نتوقع ارتفاع أرباحنا بـ 6% في 2026

توقعت شركة "فيراري" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها الأساسية في 2026 بنسبة 6% بدعم من طرازات جديدة لسياراتها الفاخرة، وأعلنت نتائج الربع الأخير من 2025 التي فاقت توقعات المحللين، مما أدى لارتفاع قيمة أسهم الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بينيديتو فيجنا، حسب ما نقلته رويترز، إن الطلب على سيارات فيراري لا يزال "قويا جدا"، ويتم إدارته لحماية العلامة التجارية الحصرية للشركة في كل سوق.

وأضاف فيجنا "لدينا طلبات حتى نهاية 2027".

وقالت فيراري إنها تتوقع أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بأكثر من 2.93 مليار يورو (3.49 مليار دولار) في 2026 بأكمله مقابل 2.77 مليار يورو في عام 2025، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات الشركة.

ارتفاع سهم فيراري

وارتفع سهم ‌فيراري اليوم الثلاثاء في بورصة ميلانو بنسبة 10% بعد نشر النتائج، وتراجع قليلا ليصل إلى 8.4 % بحلول الساعة 12 و55 زوالا بتوقيت غرينتش.

الأرباح فاقت التوقعات

وقالت فيراري ‌إن التدفقات النقدية من الأنشطة الصناعية تجاوزت 1.5 مليار ‌يورو في 2025، بزيادة 50% على أساس سنوي.

وصعدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 9% إلى 700 مليون يورو، لتفوق توقعات ‌المحللين البالغة 668 مليون يورو، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وزاد صافي الإيرادات 4% في ذلك الربع، بما يفوق أيضا توقعات المحللين.

وأوضحت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، أن الأهداف التي أعلنتها الشركة لعام 2026 طمأنت المستثمرين حول قدرتها على مواصلة النمو، وتحقيق الأرباح في ظل اضطرابات جيوسياسية، وتغييرات واسعة في طرازات الشركة.

وفي توضيحها لأسباب الأداء القوي لفيراري، قالت بلومبيرغ إنه يعود إلى تراجع المخاوف بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو.

تصاعد ثقة المستثمرين

وأشارت بلومبيرغ إلى مخاوف المستثمرين بشأن وضع فيراري في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أصدرت تقريرا مخيبا للآمال بشأن توقعاتها في الأجل الطويل، علاوة على تراجع المبيعات في سوق بريطانيا، وهي سوق مهمة لسيارات فيراري، بعد أن أدت التغييرات الضريبية بها إلى مغادرة الكثير من الأثرياء لدول أخرى.

لكن المستثمرين استقبلوا بشكل إيجابي خطط فيراري لعام 2026، خاصة قيامها بطرح طرازات ذات هامش ربح أعلى، بالإضافة إلى تقديم ميزة لافتة للعملاء الأثرياء، وهي إمكانية "إضافة اللمسة الشخصية" على السيارات التي يقومون بشرائها، وتصل قيمتها السيارة الواحدة إلى مليون يورو أو أكثر.

قفزة كبيرة للسهم

ومع تصاعد ثقة المستثمرين في أداء الشركة، حقق سهم فيراري في بورصة ميلانو أكبر قفزة له منذ مارس/آذار 2020، بعد فترة من التراجع، الأمر الذي كان محل ارتياح وترحيب من حملة الأسهم.

وتجاوز سعر سهم فيراري في بورصة ميلانو أكثر من 450 يورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم انخفض خلال الأشهر التالية، وبلغ ما يقارب من 300 يورو في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأكدت الشركة، التي تقوم بتصنيع كل طرازاتها في إيطاليا، أن لديها طلبيات مستمرة في عام 2027، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين بنشاطها.

أسواق بسياسات مختلفة

وأضافت بلومبيرغ أن فيراري استفادت من قيام الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية لسياراتها، بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي من 27.5% إلى 15%.

وأوضحت أن إجمالي شحنات فيراري في العالم انخفض 5.2% في الربع الأخير من 2025 ليبلغ 3 آلاف 152 سيارة، مع تراجع الشحنات إلى لصين بنسبة 36%. كما انخفضت الشحنات إلى الأمريكيتين، أكبر أسواق الشركة، بنسبة 8%.

وأوضحت فيراري أن انخفاض الشحنات لا يعكس ضعف الطلب، وإنما يرجع لفرض الشركة قيودا على مبيعاتها للحفاظ على سعر سياراتها.

وتفرض الشركة حدا أقصى على مبيعاتها للصين بنسبة 10% من شحناتها، وتؤكد أن إستراتيجيتها لا تعتبر الصين سوقا رئيسية لها.