الأسهم السعودية تتراجع باليوم الأول لفتح السوق أمام الأجانب

Saudi Stock Exchange (Tadawul) sign is seen at their headquarters in Riyadh on November 3, 2019. Saudi Aramco announced Sunday its long-awaited stock market debut in what could be the world's biggest IPO, underpinning Crown Prince Mohammed bin Salman's ambitions to overhaul the kingdom's oil-reliant economy. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)
شعار سوق الأسهم السعودية (تداول) في مقرها الرئيس في الرياض (الفرنسية)
Published On 1/2/2026
آخر تحديث: 19:49 (توقيت مكة)

أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض اليوم الأحد، في اليوم الأول لتنفيذ قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر ف السوق الرئيسية.

ألقت المخاوف من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية ضد إيران بثقلها على الأسواق من ناحية المخاطر التي قد تتعرض لها المنطقة جراء أي تصعيد عسكري. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قوله اليوم إن أي هجوم أمريكي على بلاده سيتحول إلى صراع إقليمي.

A trader uses his mobile as he monitors screens displaying stock information at the Saudi Stock Exchange (Tadawul) in Riyadh June 15, 2015. The chief executive of Saudi Arabia's stock exchange said on Monday he expected a flurry of licenses allowing the first foreign investors to buy shares there in coming weeks. To match Interview SAUDI-STOCKEXCHANGE/ REUTERS/Faisal Al Nasser
أحد المتداولين يستخدم هاتفه لمراقبة شاشات عرض معلومات الأسهم في بورصة السعودية (رويترز-أرشيف)

وهبط مؤشر البورصة السعودية 1.9%، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ أبريل/نيسان الماضي، متأثرا بتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بـ9.5%.

وتراجع سهم عملاق النفط أرامكو 2.4%.

وكان مؤشر الأسهم السعودية قد صعد أكثر من 10% منذ 7 يناير/كانون الثاني حتى نهاية الشهر نفسه، بعد أن أعلنت البلاد أنها ستفتح أسواقها المالية بالكامل لجميع المستثمرين الأجانب اعتبارا من أول فبراير/شباط الحالي.

مؤشرات الخليج

ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.3%، مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.5%.

A general view taken on July 31, 2017 shows the Qatari Stock Exchange building in Doha. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)
بورصة قطر (غيتي إيميجز)

وأغلق المؤشر الرئيسي في البحرين مرتفعا 0.2%، بينما أغلق مؤشر بورصة الكويت على ارتفاع 1.1%، واختتم المؤشر الرئيسي في بورصة عمان اليوم منخفضا 1.3%.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%.

المصدر: رويترز

