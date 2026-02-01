الأسهم السعودية تتراجع باليوم الأول لفتح السوق أمام الأجانب

أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض اليوم الأحد، في اليوم الأول لتنفيذ قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر ف السوق الرئيسية.

ألقت المخاوف من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية ضد إيران بثقلها على الأسواق من ناحية المخاطر التي قد تتعرض لها المنطقة جراء أي تصعيد عسكري. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قوله اليوم إن أي هجوم أمريكي على بلاده سيتحول إلى صراع إقليمي.

وهبط مؤشر البورصة السعودية 1.9%، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ أبريل/نيسان الماضي، متأثرا بتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بـ9.5%.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 "أوبك بلس" تثبت إنتاج النفط للشهر المقبل

"أوبك بلس" تثبت إنتاج النفط للشهر المقبل list 2 of 2 تقلبات الدولار تدفع المستثمرين خارج أمريكا end of list

وتراجع سهم عملاق النفط أرامكو 2.4%.

وكان مؤشر الأسهم السعودية قد صعد أكثر من 10% منذ 7 يناير/كانون الثاني حتى نهاية الشهر نفسه، بعد أن أعلنت البلاد أنها ستفتح أسواقها المالية بالكامل لجميع المستثمرين الأجانب اعتبارا من أول فبراير/شباط الحالي.

مؤشرات الخليج

ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.3%، مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.5%.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البحرين مرتفعا 0.2%، بينما أغلق مؤشر بورصة الكويت على ارتفاع 1.1%، واختتم المؤشر الرئيسي في بورصة عمان اليوم منخفضا 1.3%.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%.