سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعدما شهد انخفاضا بين 5 و10 قروش في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الدولار قد ارتفع عالميا، الجمعة، ‍بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق كيفن وارش لمنصب الرئيس المقبل للمجلس، وذلك في ظل تعافي العملة الأمريكية من موجة بيع حادة شهدتها ⁠في وقت سابق من الأسبوع.

وفيما يلي سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية اليوم الأحد:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

46.86 جنيها للشراء، و46.96 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

46.88 جنيها للشراء، و46.98 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

46.85 جنيها للشراء، و46.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

46.78 جنيها للشراء، و46.88 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

46.84 جنيها للشراء، و46.94 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

46.88 جنيها للشراء، و46.98 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

46.85 جنيها للشراء، و46.95 جنيها للبيع.

‎‏‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

46.92 جنيها للشراء، و47.02 جنيها للبيع.