توعد الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترمب -السبت- برد قوي إذا مضت كندا قدما في الاتفاقية التجارية ⁠التي تفاوضت عليها مع الصين.

وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إذا أبرموا اتفاقا مع الصين، فسنرد ​بشكل قوي ‌للغاية. لا نريد أن تستولي الصين على كندا.

وأضاف: "إذا أبرموا الاتفاق ‌الذي يسعى إليه، فستستولي ‌الصين على كندا". ويعد هذا أحدث تصعيد بين الولايات المتحدة وكندا.

وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة توترا مدفوعا بسياسات الرئيس ترمب التجارية وتصريحاته المثيرة تجاه أوتاوا.

وكان ترمب قال الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما جمركية 100% على كندا إذا ما مضت قدما في اتفاقية ‍تجارية مع الصين.

وجاء تحذير ترمب بعد اتفاق أبرمه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع الصين خلال زيارة لبكين مؤخرا، إذ أشاد بـ"شراكة إستراتيجية جديدة" مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

في الأثناء حذر ترمب -الخميس الماضي- من تعامل حليفته الوثيقة بريطانيا، وكندا مع الصين معتبرا ذلك "أمرا خطير جدا".

وجاء ذلك عقب زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبكين وعقده محادثات مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.

والخميس الماضي أيضا هدد ترمب كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أي طائرة تباع في الولايات المتحدة، مع اتساع نطاق نزاعه مع مارك كارني.

وقال ترمب إنه ينتقم من كندا لرفضها اعتماد طائرات من شركة "غلف ستريم إيروسبيس" ومقرها سافانا بولاية جورجيا.

وأضاف أن بلاده ستلغي اعتماد جميع الطائرات الكندية، بما في ذلك الطائرات من أكبر شركة لتصنيع الطائرات في كندا، "بومباردييه".