رئيسة وزراء اليابان ترى مكاسب في ضعف الين رغم تهديدات بالتدخل

قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إن لضعف الين بعض الفوائد، في وقت تواصل فيه وزارة المالية التهديد بالتدخل لدعم العملة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء خلال خطاب انتخابي، إذ قالت: "يقال إن ضعف الين سيئ الآن، لكن بالنسبة للصناعات التصديرية فهو فرصة كبيرة"، مشيرة إلى أن انخفاض العملة خفف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاعات مثل الأغذية والسيارات.

وأضافت تاكايتشي، بحسب رويترز، أنها لا تفضل صراحة عملة قوية أو ضعيفة، بل تسعى إلى بناء هيكل اقتصادي قادر على الصمود أمام تقلبات سعر الصرف عبر تعزيز الاستثمار المحلي.

إلا أن تصريحاتها جاءت على النقيض من موقف وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي لوّحت مرارًا بالتدخل مع وصول الين إلى أدنى مستوياته في 18 شهرًا، وهو ما ساهم في ضغوط تضخمية دفعت البنك المركزي إلى الإشارة لإمكان رفع أسعار الفائدة مجددًا، وفق رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن الين سجل 3 قفزات ملحوظة مؤخرًا، خصوصًا بعد تقارير عن انضمام بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى السلطات اليابانية في استفسارات للبنوك حول أسعار الصرف المحتملة، وهي خطوة تُفهم كمؤشر على استعداد للتدخل.

كما لفتت رويترز إلى أن استمرار تراجع الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية يعكسان قلق المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة.

وتسعى تاكاييتشي للحصول على تفويض لبرنامجها الهادف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد في الانتخابات المبكرة المقررة في 8 فبراير/شباط، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.