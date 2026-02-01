السعودية تطلق جولة جديدة من برنامج الاستكشاف المعدني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن فتح باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج "تمكين الاستكشاف"، لدعم جهود تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية في المملكة وتقليل مخاطر الاستثمار في مراحله المبكرة، وجذب الاستثمارات لشركات التعدين المحلية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يركز على دعم استكشاف المعادن الاستراتيجية ذات الأولوية المحلية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتوفر الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف دعما شاملا لشركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني.

ويشمل البرنامج:

حوافز نقدية تصل إلى 25% من نفقات الاستكشاف.

دعم تكاليف الأجور بنسبة تصل إلى 15% للموظفين الفنيين والخبراء المقيمين في المملكة.

تغطية تصل إلى 70% من إجمالي تكاليف رواتب الفنيين السعوديين (الجيولوجيين) خلال العامين الأولين، وترتفع بعدها التغطية لتصل 100%.

ومن المقرر:

أن ينتهي باب التقديم للجولة الثالثة من البرنامج يوم 31 مارس/آذار المقبل.

توقيع الاتفاقيات خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مايو/آيار 2026.

الإعلان عن المشاريع المؤهلة في الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 يوليو/تموز من العام الحالي.

وتقدر الثروات المعدنية في السعودية حاليا بـ9.3 تريليونات ريال (2.47 تريليون دولار)، صعودا من تقديرات 2016 البالغة 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).

وأعلنت الوزارة الشهر الماضي عن فوز 24 شركة وتحالفا محليا وعالميا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا في مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم بإجمالي إنفاق على الاستكشاف يتجاوز 671 مليون ريال (178.8 مليون دولار) في السنتين الأوليين من برامج العمل.

وتسعى السعودية إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.