البنك المركزي المصري يطلق خدمة جديدة لتسهيل المعاملات المالية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إطلاق خدمة الدفع عن بُعد عبر الأجهزة الذكية، باستخدام تطبيق "Soft POS"، بهدف تيسير المعاملات المالية الإلكترونية بين التاجر والمشتري.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية للمدفوعات باستخدام البطاقات غير التلامسية بأنواعها المختلفة، إذ يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني "Soft POS" على هاتفه المحمول، وإدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمَدة دوليا.

وتوفر الخدمة على مقدّم خدمات الدفع أو الشركة أو التاجر تكلفة شراء نقاط البيع الإلكترونية التقليدية (POS) وتكاليف الصيانة المرتبطة بها، كما تسهم في دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية، وكذلك تعزيز تجربة العملاء بإتاحة عمليات دفع أسرع وأكثر أمانا ومرونة.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق الخدمة تجريبيا خلال الأعوام السابقة مع وضع حدود للمعاملات بقيمة 600 جنيه (نحو 13 دولارا)، وجاء التحديث الأخير للخدمة وإطلاقها رسميا لتطوير خدمات الدفع وتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية.