شارِكْ النفط يصعد والذهب دون 4000 دولار مع تصاعد مخاطر الإمدادات والفائدة على وسائل التواصل الاجتماعي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف على الإمدادات بعد هجمات أعلن الحوثيون تنفيذها على منشآت سعودية، واستهداف ناقلة في مضيق هرمز، بينما تراجع الذهب دون 4000 دولار للأوقية مع تنامي توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ظل استمرار ضغوط التضخم.

ووقت كتابة هذه السطور، ارتفع برميل خام برنت لأقرب تسليم إلى 116.36 دولارا للبرميل بزيادة 1.29%.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول إلى 103.47 دولارات للبرميل بزيادة 1.44%.

ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وقدّرت أحدث متابعة لرويترز الزيادة الشهرية بنحو 11% لبرنت و14% للخام الأمريكي، مع استمرار المخاطر التي تواجه إنتاج النفط ونقله في المنطقة.

مخاوف الإمدادات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت، اليوم الجمعة، لهجوم بعبوات ناسفة ثبتها قارب صغير، ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة، وفق رويترز. ويضاف الحادث إلى المخاوف على حركة الشحن عبر المضيق، أحد أهم منافذ صادرات النفط والوقود الخليجية.

وكان الحوثيون أعلنوا، أمس الخميس، مهاجمة مواقع سعودية، بينها مصفاتا رأس تنورة ورابغ ومنشأة تابعة لأرامكو في بقيق، بينما أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه المنطقة الغربية من المملكة.

وقال رئيس أبحاث الطاقة لدى "إم إس تي ماركي" سول كافونيتش إن استمرار العمليات العسكرية حول مضيق هرمز، مع الشكوك بشأن وجود مسار دبلوماسي قابل للتطبيق، يبقي أسعار النفط مرتفعة مع ترقب احتمال تصاعد الصراع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن نائبه جيه دي فانس تواصل مع إيران لمساعدتها في الحصول على إمدادات طبية، بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه راسل أعلى مسؤول أمني في طهران لإحياء محادثات إنهاء الحرب.

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ونقلت وكالة تسنيم أن إيران تلقت رسالة فانس ولم ترد عليها بعد، مؤكدة تمسك طهران بشروطها، وفي مؤشر على المخاوف الأمنية لدى الشركات، قال مصدران لرويترز إن إكسون موبيل وشيفرون ألغتا خططا لمشاركة مسؤولين تنفيذيين في معرض نفطي بالإمارات الأسبوع المقبل.

الذهب تحت ضغط الفائدة

في سوق المعادن النفيسة، أظهرت أحدث قراءات التداول المتاحة تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3989.16 دولارا للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.79% إلى 3999.67 دولارا.

ويتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي، مع تعزيز ارتفاع النفط وبيانات التضخم الأمريكية توقعات استمرار التشديد النقدي، وفي أحدث تقدير أوردته رويترز نقلا عن أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يسعّر المتعاملون احتمالا يقارب 75% لرفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وتزيد الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، فتضغط على جاذبيته لدى المستثمرين، حتى مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

وقال كبير محللي السوق لدى "كي سي إم تريد" تيم واترر إن بيانات الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع تدعم احتمال رفع الفائدة، مشيرا إلى أن استمرار النفط عند مستوياته المرتفعة يزيد الضغوط على الذهب عبر مخاطر التضخم.

وطالت الخسائر المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.32% إلى نحو 50.96 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 2.21% إلى 1455.2 دولارا، والبلاديوم 1.44% إلى 991.55 دولارا.