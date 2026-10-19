العراق يسوق نفطا عبر شركة صينية لسداد مستحقات شركات الخدمات

بدأت مجموعة "أنتون" الصينية لخدمات حقول النفط تسويق الخام العراقي بموجب اتفاق جديد مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، في ترتيب نادر يساعد بغداد على تأمين الأموال اللازمة لسداد مستحقات مقدمي الخدمات، وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم الاثنين.

وقالت المجموعة المدرجة في بورصة "هونغ كونغ" إنها سوّقت أول شحنة بموجب الاتفاق، بينما نقلت الوكالة عن مسؤول في قطاع النفط -وصفته بالمطلع مباشرة على الأمر- قوله إنه تم تحميل مليون برميل من خام البصرة الثقيل أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وباعت الشحنة إلى إحدى الشركات.

تأتي الخطوة بينما يكافح العراق لتعزيز مبيعاته النفطية التي تأثرت بالحرب الإيرانية المستمرة منذ 8 أشهر، وحسب رويترز، انتعشت صادراته في الأشهر القليلة الماضية بفضل الخصومات الأكبر التي يقدمها للمتعاملين والمصافي.

وقالت أنتون إن الاتفاق يستهدف دعم مبيعات شركة نفط البصرة وتدفقاتها النقدية، وربط أعمال الهندسة والخدمات بمبيعات الخام والتسويات المالية، بما يسهل تحصيل مستحقات المجموعة وشركائها.

قناة لسداد المستحقات

أوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سياسة الشركة، أن الاتفاق الموقّع مع "سومو" الشهر الماضي يتيح لأنتون تسويق كميات غير محددة من النفط العراقي، معظمها من حقل مجنون الذي تشغله شركة نفط البصرة الحكومية.

وكانت المجموعة أعلنت، في إفصاح لبورصة هونغ كونغ، حصولها في سبتمبر/أيلول الماضي على موافقة وزارة النفط العراقية لإبرام اتفاق تعاون طويل الأجل مع "سومو"، يمنحها أهلية بيع الخام وحقوق تحميل شحنات من حقول تديرها شركات النفط الوطنية العراقية.

وحسب الإفصاح، تتولى أنتون ربط المشترين والمتعاملين، وتنسيق تحميل الشحنات، والمساعدة في إنشاء قناة للتسويات المالية تصل بين مبيعات النفط ومقدمي خدمات تطوير الحقول. وقالت المجموعة إن الترتيب يفتح مسارا لتسوية رسوم الخدمات من خلال تحميل الخام، إلى جانب مساعدة "سومو" على زيادة حصتها السوقية.

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ويكتسب تأمين إيرادات النفط أهمية خاصة للمالية العراقية، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القطاع مثّل نحو 88% من الإيرادات الحكومية و91% من الصادرات السلعية في عام 2025.

ويقول البنك إن اضطرابات الشرق الأوسط أفضت إلى خسائر كبيرة في الإيرادات النفطية، وزادت الضغوط على المالية العامة والحسابات الخارجية للبلاد.

توسع في السوق العراقية

يمثل دخول تسويق الخام توسعا إضافيا لأنتون في العراق، إذ تجمع أعمالها بين خدمات الحقول وتطوير الموارد النفطية. وكانت رويترز قد ذكرت أن المجموعة واحدة من عدد محدود من شركات النفط الصينية المستقلة التي توسع عملياتها في البلاد.

وقالت الشركة إن اتفاق التسويق يمهد أيضا لتحميل وتسويق النفط مستقبلا من حقل الظفرية شرقي العراق، الذي حصلت على رخصة تطويره عام 2024، لتصبح للمرة الأولى مشغلا لمشروع في البلد العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ووفق إعلان سابق للمجموعة، فازت أنتون في مايو/أيار 2024 بحق تطوير حقل الظفرية في محافظة واسط لمدة 25 عاما، ثم وقّعت عقده رسميا في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

لكن المسؤول المطلع على اتفاق التسويق قال لرويترز إن الحقل لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مما يجعل تسويق إنتاجه مسارا مستقبليا ضمن الاتفاق.