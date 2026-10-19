إيلون ماسك يعتزم إعطاء سهم في سبيس إكس لكل طفل بأمريكا

تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمنح كل طفل في الولايات المتحدة سهما من حصته في شركة "سبيس إكس" العام المقبل، في خطوة تقدر قيمتها بنحو 10.5 مليارات دولار، بعد ساعات من إعلان شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" تخصيص جزء من أسهمها لصندوق يخدم الصالح العام، وفق ما ذكرته شبكة بلومبيرغ.

وكتب الرئيس التنفيذي لـ"سبيس إكس" على منصة "إكس" التي يملكها: "في العام المقبل، سأمنح سهما من أسهمي في سبيس إكس لكل طفل في أمريكا"، مضيفا: "ستكون هذه الأولى من خطوات كثيرة".

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ولم يوضح ماسك آلية توزيع الأسهم، أو شروط الاستفادة منها، أو كيفية الاحتفاظ بها وإدارتها لصالح الأطفال.

ووفق بلومبيرغ، يبلغ عدد الأطفال في الولايات المتحدة نحو 72 مليونا، استنادا إلى تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي، وهو ما يجعل قيمة التبرع المحتمل نحو 10.5 مليارات دولار عند سعر السهم البالغ 146 دولارا الذي أوردته الوكالة.

إعلان أنثروبيك

جاء تعهد ماسك بعدما أعلنت أنثروبيك، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي "كلود"، أمس الأحد، اعتزامها تخصيص 5% من أسهمها لصندوق للمنفعة العامة، في خطوة تخضع لموافقة المساهمين. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها يستطيع إضافة 2% أخرى مقابل كل زيادة قدرها 50% في قيمة الشركة فوق مستوى أساس محدد.

ورد ماسك على إعلان الشركة عبر "إكس"، قائلا إنه يوصي بمنح الأسهم "مباشرة للجمهور"، قبل أن يعلن خطته لتوزيع أسهم "سبيس إكس" على الأطفال.

وأوضحت أنثروبيك -في بيانها- أن الصندوق قد يتيح تقديم تبرعات كبيرة لمؤسسات غير ربحية أو توزيعات مباشرة لفئات محددة، ومن بين المجالات المحتملة معالجة آثار الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، وأضافت أنها سبق أن التزمت بتخصيص 200 مليون دولار لدراسة هذه الآثار والتعامل معها.

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ويأتي إعلان أنثروبيك بينما تستعد لطرح عام أولي قد يقيّمها بما يتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار، حسب بلومبيرغ.

حسابات للأطفال

يتزامن تعهد ماسك مع مبادرة "حسابات ترمب"، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشجيع الادخار والاستثمار للأطفال.

ووفقا لمصلحة الضرائب الأمريكية، تتيح المبادرة فتح حسابات تقاعد فردية للأطفال دون سن 18 عاما ممن لديهم رقم ضمان اجتماعي صالح، وتتضمن مساهمة حكومية بقيمة ألف دولار للأطفال الأمريكيين المؤهلين المولودين بين الأول من يناير/كانون الثاني 2025 و31 ديسمبر/كانون الأول 2028.

وكانت رئيسة "سبيس إكس" غوين شوتويل قالت في وقت سابق من العام الجاري إنها وزوجها قدما أسهما في الشركة لدعم حسابات لأكثر من مليوني طفل أمريكي ضمن المبادرة، وفق بلومبيرغ.

وتقدر الوكالة ثروة ماسك بأكثر من 900 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم بفارق واسع، وتستحوذ حصته في "سبيس إكس" على معظم هذه الثروة، بقيمة تقارب 700 مليار دولار.