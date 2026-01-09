سابك السعودية تبيع أعمالها في أوروبا والأميركتين مقابل 950 مليون دولار

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الخميس إنها وافقت على بيع 100% من أسهمها في شركة سابك أوروبا وبيع كامل حصتها في أعمال قطاع اللدائن الهندسية الحرارية في الأميركتين وأوروبا في صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار، ضمن عملية لإعادة هيكلة الأعمال وسط تباطؤ في القطاع.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم مرتفعا 0.5% إلى 50.90 ريالا (13.57 دولارا) بعد تراجع خلال الجلسة إلى أدنى مستوى منذ نحو 17 عاما.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أميركا تكشف عن ملامح استراتيجيتها حيال نفط فنزويلا

أميركا تكشف عن ملامح استراتيجيتها حيال نفط فنزويلا list 2 of 2 ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار end of list

وحسب إفصاح للشركة صدر اليوم، وافقت سابك على بيع أعمال سابك أوروبا، والتي تتضمن مواقع في بريطانيا وألمانيا، إلى شركة إيكويتا لإدارة الأصول مقابل 500 مليون دولار.

وأضافت سابك السعودية في الإفصاح أنها ستبيع أيضا شركتي سابك الدولية القابضة وسابك القابضة في الولايات المتحدة لصالح شركة موتاريس إس.إي وشركاؤها المحدودة التي تتخذ من ميونخ مقرا في صفقة بقيمة 450 مليون دولار. وتدير الشركتان أعمالا في كندا والولايات المتحدة والبرازيل وإسبانيا.

إعادة هيكلة

وفي ظل ضعف الطلب في قطاع الكيماويات، تتجه سابك إلى بيع عملياتها ذات العائد المنخفض والتركيز على عملياتها الأساسية.

وتمتلك شركة أرامكو 70% من أسهم سابك، والتي بدورها تخفض التكاليف وتبيع أصولا في إطار جهودها لخفض الإنفاق الرأسمالي وسط تراجع أسعار النفط وتوزيعات الأرباح على المساهمين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" عبد الرحمن بن صالح الفقيه "تمثل الصفقتان امتدادا لبرنامج تحسين باقة الأعمال الذي أطلقناه في عام 2022، والذي شمل خطوات سابقة مثل التخارج من أعمال النماذج الوظيفية وشركتي حديد وألبا".

وذكرت الشركة أيضا العام الماضي أنها تدرس خيارات إستراتيجية لشركتها الوطنية للغازات الصناعية، ومنها طرح عام أولي، في إطار مراجعة شاملة لأعمالها.

إعلان

وقالت "من المتوقع أن تعزز عمليات التخارج أداء الشركة، من خلال زيادة هوامش الأرباح.. وتحسين توليد التدفقات النقدية الحرة ودعم تحقيق عائد أعلى على رأس المال المستخدم، بما يمكن الشركة من تحسين أداء رأس المال ومواءمة طموحاتها الربحية بالاعتماد على باقة أعمال تحقّق القيمة المضافة".

وتلقت سابك استشارات من بنك غولدمان ساكس في صفقة سابك أوروبا، بينما عمل جيه.بي مورغان مستشارا في صفقة اللدائن الهندسية الحرارية. واضطلعت شركة "لازارد" بدور المستشار المالي المستقل في الصفقتين.